Достойное жильё и устойчивые города: визия Азербайджана прозвучала с трибуны ООН - ФОТО

Председатель Государственного Комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики Анар Гулиев выступил на заключительной сессии Высокоуровневого диалога на тему «Достойное жилье для всех», организованного в рамках Политического форума высокого уровня (ECOSOC) ООН в Нью-Йорке.

В своём выступлении председатель Комитета рассказал о стратегии Азербайджана в области доступного жилья и урбанизации, а также о предпринимаемых шагах по устойчивому и инклюзивному развитию городов и вкладе страны в достижение Целей устойчивого развития. Он отметил, что реализуемые в Азербайджане масштабные градостроительные и жилищные проекты направлены как на расширение доступа населения к качественному жилью, так и на продвижение принципов социальной справедливости.

Вопрос обеспечения жильём на протяжении многих лет остаётся одним из ключевых приоритетов национальной стратегии развития Азербайджана. В этой связи в стране реализуются обширные программы строительства и реконструкции, направленные на расширение возможностей граждан по доступу к качественному и доступному жилью. В рамках этих мер особое внимание уделяется внедрению энергоэффективных и экологических стандартов в строительстве, а также формированию комплексно спланированных и инклюзивных жилых районов, способствующих социальной интеграции. Такой подход способствует созданию благоприятной городской среды, обеспечению равного доступа к инфраструктуре и укреплению социальной сплочённости.

Анар Гулиев подчеркнул, что вопрос жилья — это не только обеспечение крыши над головой, но и основа человеческого достоинства, безопасности и общинной солидарности. Он отметил, что через Государственное агентство жилищного строительства, созданное в 2016 году, в стране реализуются современные, энергоэффективные и субсидируемые жилищные проекты для семей со средним и низким уровнем дохода.

Председатель Комитета также подробно проинформировал о восстановительных и градостроительных работах на территориях, освобождённых от оккупации, подчеркнув, что проекты здесь реализуются на основе подходов, направленных на продвижение «зелёного», «умного» и здорового образа жизни. Эти жилищные и инфраструктурные проекты не только ускоряют процесс возвращения населения, но и вносят весомый вклад в региональную стабильность и социально-экономическое возрождение.

Анар Гулиев отметил, что Всемирный градостроительный форум (WUF13), который пройдет в 2026 году в Баку под девизом «Жильё для всех: безопасные и устойчивые города и населённые пункты», станет одной из главных глобальных платформ для углубленного обсуждения вопросов градостроительной и жилищной политики.

В рамках Форума будут созданы широкие возможности для обмена передовыми стратегиями, инновационными механизмами финансирования, инклюзивными подходами к планированию и устойчивыми строительными практиками, направленными на расширение доступа к адекватному, доступному и климатоустойчивому жилью.

Председатель Комитета пригласил представителей партнёрских стран и международных организаций принять активное участие в Форуме в столице Азербайджана — городе Баку. Он подчеркнул, что азербайджанская сторона полностью готова к активному сотрудничеству и высокоуровневой организации мероприятия, чтобы сделать Форум площадкой для выработки конкретных предложений и практических решений.