Лига чемпионов УЕФА: «Карабах» разгромил «Шелбурн» - ОБНОВЛЕНО

"Агдамский "Карабах" с разгромным счетом обыграл ирландский "Шелбурн" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча прошла на стадионе "Толка Парк" в Дублине и завершилась победой азербайджанского клуба со счётом 3:0.

Голы в составе "Карабаха" забили Леандро Андраде (13-я минута), Алексей Кашук (81-я) и Нариман Ахундзада (85-я).

Ответный матч состоится 30 июля в Баку. Победитель противостояния встретится в третьем квалификационном раунде с победителем пары "Шкендия" (Северная Македония) — FCSB (Румыния).

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Проходит второй тайм матча II квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между "Шелбурном" (Ирландия) и "Карабахом".

Во встрече, проходящей на стадионе "Толка Парк" в Дублине, агдамский клуб ведет со счетом 1:0.