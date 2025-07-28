Тегеран призвал Баку и Иреван к заключению мира

Важность подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией подчеркнул официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи на пресс-конференции в понедельник.

Отметив, что затягивание этого процесса может привести к росту напряженности в регионе, он призвал обе страны серьезно заняться решением данного вопроса.

Затронув тему разблокировки транзитных и транспортных путей в регионе, Багаи отметил поддержку Ираном данного процесса, добавив, что «эти планы никогда не должны противоречить суверенитету стран».

Представитель МИД также упомянул о вмешательстве внерегиональных игроков в события на Кавказе: «Мы не считаем, что это отвечает интересам безопасности и развития региона. Мы внимательно следим за этим вопросом и находимся в тесном контакте с обеими странами (Азербайджаном и Арменией – ред.)».

Источник: Mehr