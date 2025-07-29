Суд над бывшим руководством бакинского бульвара: защита указала на противоречия в обвинении

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается разбирательство по делу бывшего руководителя Управления Приморского бульвара и экс-главы Площади Государственного флага Ильгара Мустафаева, его помощника Рашада Бадалова и директора ООО GİRASOL Фуада Бабаева.

Судебный процесс, проходящий под председательством судьи Лейлы Аскеровой-Мамедовой, вновь привлек внимание общественности, пишет Haqqin.az.

Взявший слово Исмаил Кенгерли - адвокат Мустафаева, обратил внимание суда на противоречия в обвинении, касающиеся якобы присвоенных средств от деятельности прогулочных судов «Мирвари» и «Шафаг».

В обвинительном заключении утверждается, что, помимо официальной продажи билетов, суда перевозили дополнительное количество пассажиров, а полученные деньги Мустафаев присваивал.

Кенгерли отметил, что цифры, приведенные следствием, вызывают сомнения. Так, в 2020 году судно «Мирвари» якобы перевезло 13 тысяч пассажиров, из которых 11 тысяч пришлись на летние месяцы. При этом адвокат напомнил, что в этот период в стране действовал строгий карантин из-за пандемии коронавируса: передвижение граждан ограничивалось системой SMS-разрешений, а групповые собрания свыше пяти человек были запрещены. В этот же период не работал общественный транспорт, включая метро, что, по словам защиты, делает указанные цифры недостоверными.

Кенгерли привел аналогичные несоответствия и за 2021–2022 годы. По данным следствия, в 2021 году на «Мирвари» было перевезено 55 тысяч человек, а на «Шафаг» — 8 тысяч. В 2022 году количество пассажиров на «Мирвари» составило 50 тысяч, а на «Шафаг» — 81. Однако официальные сообщения Управления Приморского бульвара свидетельствуют, что с 2022 года деятельность прогулочных судов была приостановлена из-за падения уровня воды в Каспии и необходимости ремонта, и возобновление работы планировалось только к 2024 году.

«На основании каких данных в обвинительном заключении приводятся эти цифры?» - спросил у судьи Кенгерли.

Защита предложила суду затребовать официальные документы, подтверждающие маршруты и пассажиропоток прогулочных судов за указанный выше период, а при их отсутствии - направить соответствующие запросы в Управление Приморского бульвара и Государственное морское и портовое агентство.

Турал Насибов, представляющий интересы потерпевшей стороны, заявил, что при наличии таких документов они будут обязательно предоставлены суду.

Судья постановила обязать потерпевшую сторону предоставить в ходе дальнейшего разбирательства необходимые документы.

Следующее судебное заседание назначено на 18 августа.