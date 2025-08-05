5000 манатов за пост: Сколько стоит реклама у азербайджанских блогеров? - ВИДЕО

APA TV посвятило сюжет блогерам, их расценкам за рекламные интеграции и налогообложению в этой сфере.

Цель сюжета - обратить внимание на необходимость соблюдения законодательства не только со стороны брендов, но и со стороны самих блогеров, чьи платформы стали частью полноценного рекламного рынка в Азербайджане.

Журналист телеканала, представившись потенциальным рекламодателем, обратился к ряду известных блогеров с запросом на размещение рекламного контента и получила от них следующие расценки:

- Айсун Исмайлова (1,5 млн фолловеров в Instagram) - 1500 AZN (stories), 5000 AZN (пост)

- Фатима Ахмедова (1,2 млн фолловеров) – от 1000 до 1500 AZN (stories), 3500 AZN (пост)

- Ася Исмайлова (991 тыс. фолловеров) - 1500 AZN (stories), 3500 AZN (пост)

- Айнишан Гулиева (1,4 млн фолловеров) - 2500 AZN (stories), 5000 AZN (пост)

В целом нижеприведенный сюжет также затрагивает тему налогообложения - в материале обсуждается, какие формы рекламы облагаются налогом, какие существуют правовые механизмы регулирования деятельности инфлюенсеров и т.д.

Напомним, что ранее в Азербайджане были внесены изменения в Закон «О рекламе», в том числе касающиеся рекламной деятельности в интернете и социальных сетях - эти поправки усилили требования к прозрачности и отчётности при размещении платных публикаций в соцсетях.

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