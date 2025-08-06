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«Камера метров шесть»: в каких условиях содержится глава азербайджанской диаспоры на Урале в СИЗО

First News Media16:25 - Сегодня
«Камера метров шесть»: в каких условиях содержится глава азербайджанской диаспоры на Урале в СИЗО

Арестованный в России глава азербайджанской диаспоры в Свердловской области Шахин Шихлинский помещен в одиночную камеру екатеринбургского следственного изолятора №1, находится под жестким контролем, сообщает URA.RU.

Издание рассказало, в каких тяжелых условиях содержится Шихлинский под стражей.

«В СИЗО-1 есть несколько спецпостов: 17-й, 21-й, 25-й и другие. Это коридор, где есть около десяти одиночных камер. Каждая камера метров шесть, наверное. Там есть кровать, унитаз, небольшой столик и полка. Есть маленькое окошко», — описал источник изданию в силовой среде.

По его словам, арестантов, попавших в одиночную камеру, тоже выводят гулять. «Подъем в шесть утра, зарядка, завтрак и все по установленному распорядку. Отмечу, такие арестанты находятся под более жестким контролем», — добавил собеседник.

В «одиночку» также попадают криминальные авторитеты, лица, которых задержали по «террористическим» статьям, или чиновники, добавил третий источник в силовых структурах. «Если человек не соблюдает распорядок в СИЗО, то тоже может попасть в одиночную камеру или в карцер, там условия еще жестче», — заключил собеседник агентства.

О задержании Шихлинского стало известно 2 августа. По неофициальным данным, это произошло в Москве. Столичный суд заочно арестовал Шихлинского. Предварительно, его обвиняют в «покушении на убийство и применении насилия к сотруднику спецназа». Он отрицает вину, отметил источник URA.RU.

Ранее был арестован адвокат Мутвалы Шихлинский - сын Шахина - по обвинению в «применении насилия к силовику», которого он «сбил» 1 июля. В тот день оперативники доставили на допрос Шихлинского-старшего, а позже отпустили без предъявления обвинения.

Вопросы к Шихлинскому появились после массовых задержаний азербайджанцев в столице Урала. 27 июня, по неофициальным данным, силовики нагрянули к 50 азербайджанцам. После этого восьмерых заключили под стражу. Фигурантов обвинили в «покушении и убийствах» в 2001, 2010 и 2011 годах.

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