Стала известна причина смерти Арифа Мамедова - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Объявлена причина смерти президента Федерации каратэ-до Азербайджана Арифа Мамедова.

Ариф Мамедов скончался в возрасте 47 лет в турецком городе Трабзон. У него внезапно возникли проблемы со здоровьем, когда он находился в Батуми (Грузия). Врачи поставили ему диагноз обморожение лёгких.

Пациент провёл в больнице более трёх недель, находясь в коме. После ухудшения состояния его эвакуировали в больницу в Трабзоне, но, несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу федерации.

Ариф Мамедов был трёхкратным чемпионом мира и пятикратным чемпионом Европы по каратэ. С 2022 года он возглавлял Федерацию каратэ-до Азербайджана, а с 2021 года занимал пост вице-президента Европейской федерации современных боевых искусств. В 2014 году ему было присвоено звание «Заслуженный мастер спорта Азербайджанской Республики», а в 2015 году — «Заслуженный тренер Азербайджанской Республики».

10:10

Президент Федерации каратэ-до Азербайджана Ариф Мамедов скоропостижно скончался в Грузии.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, информацию об этом предоставили в федерации.

Причина смерти Арифа Мамедова, возглавлявшего федерацию с 2023 года, не уточняется.

В настоящее время ведётся работа по доставке тела чемпиона мира и Европы А.Мамедова в страну.

Отметим, что ранее он занимал должность заместителя председателя Общественного совета при Министерстве молодежи и спорта.