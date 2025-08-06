Фархад Мамедов - о встрече в Вашингтоне и мирной повестке Азербайджана

Автор: глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов

Источник: телеграм-канал Ф.Мамедова

Белый Дом подтвердил встречи президента США в пятницу с Президентом Азербайджана и премьер-министром Армении.

На сегодня очень много разговоров о том, что случится в Вашингтоне в пятницу. Все, что должно случится, то случится...

Остановимся на повестке Азербайджана, которая была подтверждена Президентом Ильхамом Алиевым совсем недавно на Глобальном меда-форуме:

- Предусловия Азербайджана по подписанию мирного договора остаются в силе: роспуск МГ ОБСЕ и изменения в Конституцию Армении. Понятно, что изменения в Конституцию Армении это дело будущего, а вот по роспуску МГ ОБСЕ можно принять решение уже сейчас. Тем более, уже и время подоспело...

- Азербайджан не имел агрессивных планов в отношении Армении и ведет переговоры с нынешним легитимным руководством Армении. Таким образом, какое-либо подтверждение мирной повестки не является чем-то исключительным, а является продолжением мирного процесса, инициированного Азербайджаном еще весной 2022 года, когда были представлены основные принципы мирного договора.

- Все договоренности между Азербайджаном и Арменией принимаются в двустороннем формате, то есть, то, что предлагал Азербайджан и добился этого несмотря на противодействие Армении и ее покровителей.

- По теме разблокировки коммуникаций ожидания Азербайджана не изменились - специальный режим на Зангезурском коридоре с беспрепятственностью и международным контролем за безопасностью.

Такова позиция Азербайджана и только после встречи можно будет узнать рамки прогресса по отдельным направлениям мирной повестки.

Наряду с этим, это будет первый контакт президентов Азербайджана и США, отдельная встреча и возможность определить двустороннюю повестку. Встречи с Трампом всегда сюрприз - приятный или же неприятный узнаем по итогам встречи. Как минимум, президент Трамп поделился мыслями Президента Азербайджана у себя на странице в своей социальной сети.

Будем следить и определять, к чему приведет данная встреча.

На вопрос московского таксиста (которого не раз вспоминал на эфирах, он на видео) "это плохо или хорошо?", который он задавал мне на протяжении всего маршрута в Москве, можно ответить, что "хорошо". Как минимум, процесс идет в двустороннем формате и намечаются определенные результаты.