TƏBİB о состоянии семерых пострадавших в ДТП на трассе Баку-Газах - ОБНОВЛЕНО

В результате дорожно-транспортного происшествия, которое случилось примерно в 01:00 6 июля 2025 года на автомагистрали Баку-Газах, в Ширванскую городскую центральную больницу были доставлены 7 человек - четверо женщин и трое мужчин.

Как сообщили 1news.az в TƏBİB (Объединение по управлению территориальными медицинскими подразделениями Азербайджана), у пострадавших были диагностированы травмы грудной клетки, различные повреждения тела, колотые раны и носовое кровотечение. Всем раненым оказали необходимую медицинскую помощь. Состояние шестерых из них было признано удовлетворительным, и их выписали на амбулаторное лечение.

Состояние одного человека - мужчины 1967 года рождения - врачи оценили, как тяжёлое.

Его поместили в отделение реанимации и интенсивной терапии, где он продолжает проходить лечение.

09:00

В Гаджигабульском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Report, авария произошла на участке трассы Баку–Газах, проходящем через село Нэвахы.

По предварительным данным, в результате аварии автомобиля марки "Жигули" пострадали жители села Губалы Балоглан: Илхама Талыбова (1969 г.р.), Сарвиназ Агаева (1967 г.р.), Севиндж Поладова (1975 г.р.) и Руслан Талыбов (1994 г.р.). Все они получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавшие были доставлены в больницу. По факту ведется расследование.