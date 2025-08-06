Задержан виновник крупного пожара в Ходжалы

МВД Азербайджана сообщает о сильном пожаре, вспыхнувшем 6 августа в городе Ходжалы на берегу реки Бадара.

Сотрудниками полиции задержан совершивший поджог Маариф Мирзоев, 2008 года рождения.

Пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем со стороны Мирзоева, приехавшего в Ходжалы в гости и разводившего костер на территории.

В результате сгорело около 40-50 гектаров посевной площади и кустарника.

Мирзоев привлечен к ответственности.

МЧС и МВД вновь доводят до внимания необходимость осторожного обращения с огнем, в особенности, в летний сезон.