 Начались морские исследования маршрута в рамках Транскаспийской волоконно-оптической кабельной линии - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Начались морские исследования маршрута в рамках Транскаспийской волоконно-оптической кабельной линии - ФОТО

First News Media11:42 - Сегодня
Начались морские исследования маршрута в рамках Транскаспийской волоконно-оптической кабельной линии - ФОТО

Стартовали работы по морским исследованиям маршрута в рамках строительства Транскаспийской волоконно-оптической кабельной линии — ключевого компонента проекта «Цифровой Шёлковый Путь» (Digital Silk Way), направленного на создание нового цифрового коридора между Европой и Азией.

Исследования охватят анализ прибрежных территорий и детальное изучение морского дна. Эти работы позволят определить наиболее короткий, безопасный и экологически устойчивый маршрут для реализации стратегически важного проекта. Исследования, начатые одновременно в Азербайджане и Казахстане, продлятся до четырёх недель.

Председатель Совета директоров компании AzerTelecom Эмиль Масимов и руководство компании посетили судно «Туркан», на котором будут проводиться работы по морским исследованиям маршрута, ознакомились с его техническими возможностями и современным оборудованием. Во время встречи с экипажем и инженерами судна Эмиль Масимов подчеркнул стратегическую значимость проекта: «Работы в рамках проекта Транскаспийской волоконно-оптической кабельной линии продвигаются стремительно, и с началом морских исследований маршрута, мы переходим к реализации ключевого этапа строительства. На данном этапе проекта, который усилит региональную цифровую связанность и превратит Каспийское море в важнейший элемент глобальной цифровой инфраструктуры, задействованы передовые технологии и профессиональные специалисты. Уверен, что как с азербайджанской, так и с казахстанской стороны работы будут успешно завершены в соответствии с установленным графиком».

В рамках проекта будет проложена подводная волоконно-оптическая кабельная линия длиной 380 км между Сумгайытом (Азербайджан) и Актау (Казахстан) по дну Каспийского моря. С планируемой пропускной способностью до 400 Тбит/с данная подводная линия связи обеспечит возможность передачи данных большого объёма. Завершение строительных работ планируется к концу 2026 года. Исполнителем проекта со стороны Азербайджана выступает компания AzerTelecom, со стороны Казахстана — компания Kazakhtelecom. Технический надзор и консалтинговую поддержку проекта осуществляет американская компания Pioneer Consulting.

Транскаспийская волоконно-оптическая кабельная линия является важной частью проекта «Цифровой Шёлковый Путь» — цифрового телекоммуникационного коридора, проходящего по территориям Азербайджана, Грузии, Турции, Казахстана и Туркменистана. Этот проект, предусматривающий создание цифровой инфраструктуры создаст оптимальный и кратчайший маршрут с высокой пропускной способностью и минимальной задержкой передачи данных, стимулируя региональное сотрудничество и устойчивое развитие.

О компании AzerTelecom

AzerTelecom является ведущей телекоммуникационной компанией Азербайджана, предоставляющей услуги связи на уровне оптового оператора, а также цифровые и другие сервисы. Компания является частью Azerconnect Group, входящей в состав NEQSOL Holding. AzerTelecom стремительно развивается на местном, региональном и международном уровне, а также внедряет передовые технологии и инновации, способствуя устойчивому развитию общества и сектора ИКТ.

О компании Kazakhtelecom

Kazakhtelecom — это крупнейшая телекоммуникационная компания Казахстана, обладающая статусом национального оператора связи. Компания предоставляет услуги фиксированной телефонии, широкополосного интернета, цифрового телевидения, мобильной связи и другие телекоммуникационные услуги.

На правах рекламы

Поделиться:
195

Актуально

Политика

Военный грузовик подорвался на мине в Кяльбаджаре - ОБНОВЛЕНО

Xроника

Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Ямайки

Общество

«Не обрывайте жизнь ради нескольких минут»: МВД обратилось к водителям

Общество

Новый сервис от AZAL для пассажиров – услуга Air Tastes!

Общество

Арестована «имущественная империя» на 12 миллионов бывшего руководителя Приморского бульвара

В Ярдымлы пресечен канал наркотрафика - ФОТО

В Иршад проходит кампания «Зеленая Пятница» с большими скидками и возможностью беспроцентной рассрочки - ФОТО - ВИДЕО

Отравления уксусной кислотой и лекарствами привели к трем смертям в июле в Баку

Выбор редактора

Новая инвестиция SOFAZ в Италии - эволюция партнёрства от углеводородов к устойчивой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

В Азербайджане выросли тарифы на отопление

Шокирующая картина в известном бакинском ресторане - ВИДЕО

Габил Мамедов заочно приговорен к 16 годам лишения свободы

Как долго в Баку продлится пыльная погода?

Последние новости

Кароль Навроцкий вступил в должность президента Польши

Сегодня, 12:45

Арестована «имущественная империя» на 12 миллионов бывшего руководителя Приморского бульвара

Сегодня, 12:37

В России закрыли институт, изучавший телепортацию и машину времени

Сегодня, 12:28

В Ярдымлы пресечен канал наркотрафика - ФОТО

Сегодня, 12:15

В Иршад проходит кампания «Зеленая Пятница» с большими скидками и возможностью беспроцентной рассрочки - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:07

Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Ямайки

Сегодня, 12:03

Отравления уксусной кислотой и лекарствами привели к трем смертям в июле в Баку

Сегодня, 11:55

Военный грузовик подорвался на мине в Кяльбаджаре - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:45

Начались морские исследования маршрута в рамках Транскаспийской волоконно-оптической кабельной линии - ФОТО

Сегодня, 11:42

«Не обрывайте жизнь ради нескольких минут»: МВД обратилось к водителям

Сегодня, 11:40

Грузовик с гумпомощью опрокинулся на толпу в Газе, есть погибшие

Сегодня, 11:30

Должностные лица таможни Хачмаза предстанут перед судом по обвинению в контрабанде

Сегодня, 11:15

Новый сервис от AZAL для пассажиров – услуга Air Tastes!

Сегодня, 11:05

В Гарадаге задержан дилер с огромной партией запрещённых веществ - ВИДЕО

Сегодня, 11:00

The Washington Post: Трамп попытается выступить посредником в заключении мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией

Сегодня, 10:56

В этих районах Азербайджана зафиксирована максимальная жара

Сегодня, 10:53

Диагностика хронических венозных заболеваний включена в ОМС

Сегодня, 10:43

Задержан виновник крупного пожара в Ходжалы

Сегодня, 10:30

Дорожная полиция фиксирует рост попыток водителей скрыть номера от радаров

Сегодня, 10:25

Кёнуль Нуруллаева: Затулин грезит о том, что вновь сможет покровительствовать сепаратистам

Сегодня, 10:17
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45