 В Иршад проходит кампания «Зеленая Пятница» с большими скидками и возможностью беспроцентной рассрочки - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

В Иршад проходит кампания «Зеленая Пятница» с большими скидками и возможностью беспроцентной рассрочки - ФОТО - ВИДЕО

First News Media12:07 - Сегодня
В Иршад проходит кампания «Зеленая Пятница» с большими скидками и возможностью беспроцентной рассрочки - ФОТО - ВИДЕО

С 8 по 11 августа в рамках акции «Зелёная пятница» большие скидки до 70% и возможность покупки в беспроцентную рассрочку.

В рамках акции «Зелёная пятница» в сети магазинов İrşad и на онлайн-платформах действуют большие скидки до 70% на сотни товаров — от электроники для дома и личного пользования до бытовой техники, от смартфонов до аксессуаров.

В рамках специальных условий, предлагаемых покупателям, имеется возможность разделить скидочную стоимость товаров на 6 месяцев БЕЗ ПРОЦЕНТОВ и КОМИССИЙ, а также оплатить в БЕСПРОЦЕНТНУЮ рассрочку на 6 месяцев такситными картами. Некоторые товары и скидки, представленные в рамках кампании:

Кухонные весы Tefal Optiss — со скидкой 70%: за 20.99 AZN вместо 69.99 AZN.

https://irshad.az/az/mehsullar/tefal-optiss-bc50u4v0

Фен Ardesto — со скидкой 70%: за 17.99 AZN вместо 59.99 AZN.

https://irshad.az/az/mehsullar/ardesto-hd-y120t

iPhone 16 Pro Max 256 GB со скидкой 630 AZN: за 2889.99 AZN вместо 3519.99 AZN.

https://irshad.az/az/mehsullar/iphone-16-pro-max-256-gb-black-titanium-3

Samsung S25/128 GB со скидкой 400 AZN: за 1599.99 AZN вместо 1999.99 AZN.

https://irshad.az/ru/tovary/samsung-galaxy-s25-sm-s931-12-gb-128-gb-icy-blue-ru

Кондиционер AUX со скидкой 350 AZN: за 699.99 AZN вместо 1049.99 AZN.

https://irshad.az/ru/tovary/aux-12000-btu-ru

Воспользоваться кампанией можно как в магазинах İrşad, так и онлайн — через сайт www.irshad.az или мобильное приложение.

Контактный номер: *0171

На правах рекламы

Поделиться:
189

Актуально

Политика

Военный грузовик подорвался на мине в Кяльбаджаре - ОБНОВЛЕНО

Xроника

Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Ямайки

Общество

«Не обрывайте жизнь ради нескольких минут»: МВД обратилось к водителям

Общество

Новый сервис от AZAL для пассажиров – услуга Air Tastes!

Общество

Арестована «имущественная империя» на 12 миллионов бывшего руководителя Приморского бульвара

В Ярдымлы пресечен канал наркотрафика - ФОТО

В Иршад проходит кампания «Зеленая Пятница» с большими скидками и возможностью беспроцентной рассрочки - ФОТО - ВИДЕО

Отравления уксусной кислотой и лекарствами привели к трем смертям в июле в Баку

Выбор редактора

Новая инвестиция SOFAZ в Италии - эволюция партнёрства от углеводородов к устойчивой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Габил Мамедов заочно приговорен к 16 годам лишения свободы

Азербайджанская спортсменка погибла в ДТП

Шокирующая картина в известном бакинском ресторане - ВИДЕО

В центре Баку автомобиль насмерть сбил ребенка на скутере - ВИДЕО

Последние новости

Нигяр Бахшалиева: «Азер сломался после отказа комиссии по донорству…» - ВИДЕО

Сегодня, 12:50

Кароль Навроцкий вступил в должность президента Польши

Сегодня, 12:45

Арестована «имущественная империя» на 12 миллионов бывшего руководителя Приморского бульвара

Сегодня, 12:37

В России закрыли институт, изучавший телепортацию и машину времени

Сегодня, 12:28

В Ярдымлы пресечен канал наркотрафика - ФОТО

Сегодня, 12:15

В Иршад проходит кампания «Зеленая Пятница» с большими скидками и возможностью беспроцентной рассрочки - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:07

Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Ямайки

Сегодня, 12:03

Отравления уксусной кислотой и лекарствами привели к трем смертям в июле в Баку

Сегодня, 11:55

Военный грузовик подорвался на мине в Кяльбаджаре - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:45

Начались морские исследования маршрута в рамках Транскаспийской волоконно-оптической кабельной линии - ФОТО

Сегодня, 11:42

«Не обрывайте жизнь ради нескольких минут»: МВД обратилось к водителям

Сегодня, 11:40

Грузовик с гумпомощью опрокинулся на толпу в Газе, есть погибшие

Сегодня, 11:30

Должностные лица таможни Хачмаза предстанут перед судом по обвинению в контрабанде

Сегодня, 11:15

Новый сервис от AZAL для пассажиров – услуга Air Tastes!

Сегодня, 11:05

В Гарадаге задержан дилер с огромной партией запрещённых веществ - ВИДЕО

Сегодня, 11:00

The Washington Post: Трамп попытается выступить посредником в заключении мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией

Сегодня, 10:56

В этих районах Азербайджана зафиксирована максимальная жара

Сегодня, 10:53

Диагностика хронических венозных заболеваний включена в ОМС

Сегодня, 10:43

Задержан виновник крупного пожара в Ходжалы

Сегодня, 10:30

Дорожная полиция фиксирует рост попыток водителей скрыть номера от радаров

Сегодня, 10:25
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45