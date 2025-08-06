В Иршад проходит кампания «Зеленая Пятница» с большими скидками и возможностью беспроцентной рассрочки - ФОТО - ВИДЕО

С 8 по 11 августа в рамках акции «Зелёная пятница» большие скидки до 70% и возможность покупки в беспроцентную рассрочку.

В рамках акции «Зелёная пятница» в сети магазинов İrşad и на онлайн-платформах действуют большие скидки до 70% на сотни товаров — от электроники для дома и личного пользования до бытовой техники, от смартфонов до аксессуаров.

В рамках специальных условий, предлагаемых покупателям, имеется возможность разделить скидочную стоимость товаров на 6 месяцев БЕЗ ПРОЦЕНТОВ и КОМИССИЙ, а также оплатить в БЕСПРОЦЕНТНУЮ рассрочку на 6 месяцев такситными картами. Некоторые товары и скидки, представленные в рамках кампании:

Кухонные весы Tefal Optiss — со скидкой 70%: за 20.99 AZN вместо 69.99 AZN.

https://irshad.az/az/mehsullar/tefal-optiss-bc50u4v0

Фен Ardesto — со скидкой 70%: за 17.99 AZN вместо 59.99 AZN.

https://irshad.az/az/mehsullar/ardesto-hd-y120t

iPhone 16 Pro Max 256 GB со скидкой 630 AZN: за 2889.99 AZN вместо 3519.99 AZN.

https://irshad.az/az/mehsullar/iphone-16-pro-max-256-gb-black-titanium-3

Samsung S25/128 GB со скидкой 400 AZN: за 1599.99 AZN вместо 1999.99 AZN.

https://irshad.az/ru/tovary/samsung-galaxy-s25-sm-s931-12-gb-128-gb-icy-blue-ru

Кондиционер AUX со скидкой 350 AZN: за 699.99 AZN вместо 1049.99 AZN.

https://irshad.az/ru/tovary/aux-12000-btu-ru

Воспользоваться кампанией можно как в магазинах İrşad, так и онлайн — через сайт www.irshad.az или мобильное приложение.

Контактный номер: *0171

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