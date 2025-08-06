В Ярдымлы пресечен канал наркотрафика - ФОТО

В Ярдымлинском районе задержаны лица, подозреваемые в незаконном обороте и сбыте наркотических средств.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Лянкяранскую региональную группу пресс-службы Министерства внутренних дел, в результате очередной операции сотрудников Ярдымлинского районного отдела полиции была задержана 32-летняя Махбура Аскерли.

У неё было обнаружено и изъято 3 килограмма марихуаны. В ходе дальнейших оперативных мероприятий было установлено, что наркотическое средство она получила от 43-летнего ранее судимого Натика Мирзаева, который также был задержан сотрудниками полиции. В недостроенном здании рядом с его домом в Ярдымлинском районе было найдено и изъято ещё 3 килограмма марихуаны.

В результате расследования было установлено, что их привлёк к наркокурьерству гражданин Ирана и они планировали за денежное вознаграждение доставлять наркотики по различным адресам в столице.

По данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных лиц судом избрана мера пресечения в виде ареста.