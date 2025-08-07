Фильм Азера Гулиева покажут на международном фестивале в Род-Айленде - ФОТО - ВИДЕО

В рамках конкурсной программы Flickers’ Rhode Island International Film Festival будет показан фильм азербайджанского режиссера Азера Гулиева «Sanki yoxsan».

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальную страницу проекта «Sanki yoxsan» в социальной сети Instagram.

Flickers’ Rhode Island International Film Festival (RIIFF) - крупнейший и наиболее престижный кинофестиваль на северо-востоке США, проводимый ежегодно в августе в Провиденсе и Ньюпорте, штат Род-Айленд, а также в других городах штата. Подчеркнем, что данный фестиваль продолжает оставаться важным событием в мире независимого кино, предоставляя платформу для новых голосов и способствуя развитию киноискусства на международной арене.

Напомним, что «Sanki yoxsan» является совместным производством Азербайджана и Франции - режиссёр-постановщик проекта Азер Гулиев, продюсером выступила французская компания LaLuna, исполнительным продюсером - Мехман Фатуллаев, ко-продюсер с азербайджанской стороны Али-Саттар Гулиев, художник-постановщик Гурам Наврозашвили.

Сюжет: Когда Самир и Лейла решают сбежать, не желая мириться с тем, что произошло между их семьями, Самир исчезает на следующее утро. Оказавшись в сложной ситуации, Лейла пытается найти Самира, и в процессе этого она погружается в загадочную судьбу своего пропавшего возлюбленного, становясь частью этой тайны сама.

