Пострадавший в результате провокации армянских вооруженных сил в Отечественной войне: В плену в меня стреляли

Потерпевший Шариф Алиев, давший показания 7 августа на судебном процессе в Бакинском военном суде, заявил, что в ноябре 2020 года, во время 44-дневной Отечественной войны, был ранен и взят в плен в направлении Ходжавенда.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в плену его избивали, сдавливали раны и подвергали другим пыткам.

Потерпевший рассказал, что после взятия в плен его отвезли в другое место – как он позже узнал, в город Иреван. Он отметил, что до плена получил ранения в грудь и обе ноги. В плену армянские военнослужащие произносили слова на русском и армянском языках и требовали от него повторить их. А за то, что он не повторял эти выражения, ему выстрелили в стопу правой ноги.

Отвечая на вопросы обвиняемого Давида Бабаяна, Ш.Алиев заявил, что до его пленения четверо сослуживцев стали шехидами, а сам он и еще один азербайджанский военнослужащий получили ранения. Последний был тяжело ранен, и военнослужащие армянских вооруженных сил убили его «контрольным выстрелом», а Ш.Алиев попал в плен.

Отвечая на вопросы обвиняемого Давида Ишханяна, он сообщил, что после возвращения в Азербайджан был прооперирован в клинике в Гяндже.

Ш.Алиев был возвращен в Азербайджан 15 декабря 2020 года.

Отметим, что продолжается судебный процесс над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате и удержании власти и многочисленных других преступлениях.