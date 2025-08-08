«Если не контролировать женщину, она будет изменять»: Как стереотипы разрушают судьбы женщин - ВИДЕО

Испокон веков женщины сталкиваются с бесконечным рядом стереотипов в обществе. От них требуют «достойного» поведения, послушания, скромности, часто буквально диктуя, как им жить, во что верить, кем быть, а кем - нет.

В некоторых странах девочки уже с самых первых дней жизни сталкиваются с предвзятым отношением. К примеру, страны, где пол ребенка по-прежнему имеет значение, девочка - это разочарование. Если ей посчастливится родиться, не став жертвой аборта, то впереди - длинный путь борьбы: за право быть услышанной, за безопасность, за свободу выбора. За саму себя.

«Ты девочка, тебе нельзя. Вот выйдешь замуж, муж разрешит. Что о тебе подумают люди? Этот спорт не для тебя. Ты должна слушаться: сначала отца, потом брата, затем мужа» - подобные фразы по-прежнему звучат в адрес многих женщин по всему миру. Фразы, которые калечат.

На фоне этой социальной несправедливости, когда женщина может стать жертвой как морального, так и физического насилия, недавние высказывания экономиста Фархада Парвизи о том, что после 1960 года, когда женщины в Америке стали активно выходить на работу, уровень неверности среди них вырос с 15% до 52%, сравнявшись с показателями мужчин, прозвучали как гром среди ясного неба.

«До 1960-х годов у женщин, которые в основном сидели дома и максимум видели почтальона или же сантехника и то раз в два, три месяца, просто не было возможности для измен, в то время как у мужчин такая возможность была. С появлением равных прав на измену, женщины стали изменять так же часто, как и мужчины», - заявил он.

Парвизи также считает, что, если женщиной пренебрегать, перестать её контролировать и не закладывать в неё фундаментальные ценности о недопустимости измены, она будет изменять.

По его словам, 85% женских измен происходят на рабочем месте.

И эти слова принадлежат человеку с несколькими высшими образованиями, международным опытом и карьерой в известных компаниях.

Напомним, что после этих его громких заявлений, в социальных сетях началась кампания против него, и группа феминисток обратилась к руководству компании Baker Tilly International, где работал Парвизи, с требованием принять меры.

По информации ряда источников, это привело к увольнению экономиста. Однако вскоре после этого как сама компания Baker Tilly International, так и Фархад Парвизи опровергли эту информацию, заявив, что он не был уволен, а ушел добровольно, чтобы начать собственную предпринимательскую деятельность и уделить больше времени личным проектам.

Мы, в свою очередь, обратились за профессиональным комментарием к Гамиде Исмаиловой - ведущему специалисту по человеческим ресурсам, чтобы выяснить, насколько законно увольнение сотрудника за его высказывания в социальных сетях или на телевидении. Возможно ли это по закону?

По словам Г.Исмаиловой, если речь идёт об оскорбительных или дискриминационных высказываниях сотрудника в отношении женщин в публичном пространстве - будь то социальные сети, телевидение или иные платформы - и, если такие высказывания становятся предметом общественного осуждения, нанося ущерб репутации компании, работодатель вправе принять соответствующие меры.

Специалист пояснила: «В таких случаях может быть применена статья 72, пункт "е" Трудового кодекса Азербайджанской Республики: причинение серьёзного ущерба законным интересам предприятия вследствие допущенных в процессе трудовой деятельности грубых ошибок и правонарушений.

Важным моментом здесь является то, что должно быть доказано, что указанное поведение действительно нанесло ущерб имиджу работодателя или поставило под угрозу его репутацию».

Кроме того, она добавила, что внутренние регламенты компании, в частности Кодекс этического поведения, также играют ключевую роль в подобных ситуациях:

«Если подобные действия сотрудника прямо запрещены внутренними правилами компании, это создаёт дополнительную правовую основу для расторжения трудового договора. Иными словами, если общественные жалобы имеют под собой серьёзные основания и оказывают негативное влияние на деловую репутацию организации, увольнение может быть юридически обоснованным», - подчеркнула она.

Учитывая громкие заявления Фархада Парвизи о том, что, если спросить женщин старше 30 лет, что они выберут - мужчину, который будет их полностью обеспечивать, или работу, то станет очевидно, сколько из них действительно хотят работать, мы решили провести опрос среди самих представительниц прекрасного пола, чтобы узнать их мнение по этому поводу.

Согласно опросу, многие женщины выразили возмущение подобными заявлениями. Комментарии читательниц отражают широкий спектр мнений, объединенных одним - правом на личный выбор.

Как отметила одна из участниц, «выбор однозначно за женщиной, не за мужчинами её семьи, а лично за ней». Она подчеркнула, что от независимости и счастья женщины напрямую зависит благополучие всего общества. Другая комментирующая указала на многочисленные предрассудки, идущие от семей, и подчеркнула необходимость социальной поддержки для женщин.

По мнению другой респондентки, любой человек, независимо от пола, имеет право делать то, что ему хочется, если это не ущемляет права и безопасность других. В её словах прозвучал и призыв: «Общество должно закрыть рот и не вмешиваться в жизнь женщины».

Многие высказывались о праве на труд и выбор семейной роли. Одна из женщин написала, что «замужняя женщина должна иметь выбор: хочет - работает, хочет - занимается детьми и домом».

В свою очередь, хотелось бы верить, что некоторые представители общества, пренебрегающие благополучием своих женщин, однажды осознает: этим оно обрекает себя на застой и деградацию. Женщина - это не просто мать и жена, это личность со своими мечтами, амбициями и потребностями. Лишая её права на образование, на выбор и на собственный голос, мы лишаем себя возможности построить сильное, гармоничное и процветающее общество.

Ведь не зря же великий благотворитель Гаджи Зейналабдин Тагиев в своё время сказал: «Дав образование мальчику, вы получаете образованного человека; дав образование девочке, вы получаете образованную семью». Эти слова актуальны как никогда. Образованная и здоровая женщина - это фундамент, на котором строится будущее поколение, свободное от предрассудков и насилия, способное к созиданию и развитию. Это инвестиция в завтрашний день, которая обязательно принесёт свои плоды.