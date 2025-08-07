 Брэд Питт понес тяжелую утрату - ФОТО | 1news.az | Новости
Брэд Питт понес тяжелую утрату - ФОТО

Феликс Вишневецкий09:35 - Сегодня
Брэд Питт понес тяжелую утрату - ФОТО

В семье одной из главных звезд Голливуда – актера и продюсера Брэда Питта – произошла трагедия.

В 84 года скончалась мать актера Джейн Этте Питт – западные СМИ сообщают, что печальное событие произошло пару дней назад, но о нём стало известно только сейчас, после того, как о смерти Дж.Питт в социальных сетях рассказала одна из ее внучек.

Джейн Питт по профессии была школьным психологом и вела уединённый образ жизни, предпочитая оставаться в тени, тем не менее, время от времени она сопровождала знаменитого сына на красных дорожках.

