Брэд Питт понес тяжелую утрату - ФОТО

В семье одной из главных звезд Голливуда – актера и продюсера Брэда Питта – произошла трагедия.

В 84 года скончалась мать актера Джейн Этте Питт – западные СМИ сообщают, что печальное событие произошло пару дней назад, но о нём стало известно только сейчас, после того, как о смерти Дж.Питт в социальных сетях рассказала одна из ее внучек.

Джейн Питт по профессии была школьным психологом и вела уединённый образ жизни, предпочитая оставаться в тени, тем не менее, время от времени она сопровождала знаменитого сына на красных дорожках.