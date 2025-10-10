 Народная артистка Амина Юсифгызы похоронена - ФОТО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Народная артистка Амина Юсифгызы похоронена - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

First News Media16:38 - Сегодня
Народная артистка Амина Юсифгызы похоронена на кладбище "Гурд гапысы".

Как сообщает Report, церемония прощания с покойной состоялась в мечети Тезепир.

После церемонии тело было доставлено на кладбище "Гурд гапысы", где состоялось захоронение.

12:10

Сегодня в Баку, в мечети Тезе Пир, проходит церемония прощания с выдающейся актрисой, народной артисткой Азербайджана Аминой Юсифгызы.

Проститься с легендой азербайджанской сцены пришли коллеги, друзья, представители творческой интеллигенции, поклонники и простые горожане, сообщает Trend Life.

Траурная тишина творит зале, где установлен портрет актрисы, окружённый живыми цветами и венками, слова соболезнования близким и родным… Уход Амины Юсифгызы стал невосполнимой утратой для всей азербайджанской культуры. Амина Юсифкызы - не просто актриса, а голос, душа и сердце целой эпохи.

С её уходом завершается важная глава нашей театральной истории.

10:58

Народная артистка Азербайджана Амина Юсифгызы будет предана земле на кладбище Qurd qapısı ("Волчьи ворота").

Об этом АПА сообщили в Министерстве культуры.

Церемония прощания с народной артисткой Аминой Юсифгызы состоится сегодня в 12: 00 в мечети Тезепир.

