Народная артистка Амина Юсифгызы похоронена - ФОТО - ОБНОВЛЕНО
Народная артистка Амина Юсифгызы похоронена на кладбище "Гурд гапысы".
Как сообщает Report, церемония прощания с покойной состоялась в мечети Тезепир.
После церемонии тело было доставлено на кладбище "Гурд гапысы", где состоялось захоронение.
12:10
Сегодня в Баку, в мечети Тезе Пир, проходит церемония прощания с выдающейся актрисой, народной артисткой Азербайджана Аминой Юсифгызы.
Проститься с легендой азербайджанской сцены пришли коллеги, друзья, представители творческой интеллигенции, поклонники и простые горожане, сообщает Trend Life.
Траурная тишина творит зале, где установлен портрет актрисы, окружённый живыми цветами и венками, слова соболезнования близким и родным… Уход Амины Юсифгызы стал невосполнимой утратой для всей азербайджанской культуры. Амина Юсифкызы - не просто актриса, а голос, душа и сердце целой эпохи.
С её уходом завершается важная глава нашей театральной истории.
10:58
Народная артистка Азербайджана Амина Юсифгызы будет предана земле на кладбище Qurd qapısı ("Волчьи ворота").
Об этом АПА сообщили в Министерстве культуры.
Церемония прощания с народной артисткой Аминой Юсифгызы состоится сегодня в 12: 00 в мечети Тезепир.
