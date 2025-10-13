 Efendi рассказала, что стало причиной её недомогания на съёмках проекта Silk Way Star – ФОТО – ВИДЕО | 1news.az | Новости
Efendi рассказала, что стало причиной её недомогания на съёмках проекта Silk Way Star – ФОТО – ВИДЕО

Феликс Вишневецкий17:23 - Сегодня
Ранее в социальных сетях распространилось видео со съемок четвертого эпизода международного проекта Silk Way Star, на котором видно, что прямо во время съемок Efendi стало плохо.

На кадрах видно, как к певице подбегают члены жюри и сотрудники проекта Silk Way Star, которые уносят певицу за кулисы – отметим, что съемки проекта проходят в Казахстане.

«Получаю множество сообщений. Не переживайте. Я чувствую себя хорошо, состояние моего здоровья стабильное. У меня упало давление, мне вовремя оказали медицинскую помощь, и я пришла в себя», - рассказывает Efendi в Instagram Stories.

10:00

В Казахстане продолжаются съемки международного музыкального проекта Silk Way Star, в состав жюри которого входит представительница Азербайджана на международном музыкальном конкурсе «Евровидение 2020/2021» певица Efendi (Самира Эфенди).

В социальных сетях распространилось видео со съемок четвертого эпизода проекта, на котором видно, что прямо во время съемок Efendi стало плохо – на кадрах видно, как к ней подбегают члены жюри и сотрудники проекта Silk Way Star, которые уносят певицу за кулисы.

Подчеркнем, что четвертый выпуск шоу вышел в эфир с участием Efendi.

Отметим, что Азербайджан на Silk Way Star представляла певица Сабина Заде, являющаяся полуфиналисткой шоу Səs Azərbaycan и участницей национального отбора «Евровидение 2024» - исполнительница покинула проект, выступив в двух эпизодах музыкального телешоу.

@silkwaystarfan

А Дато прям тут как тут😏 Герой🇬🇪😍🥺 Что же случилось с Эфенди??? ♬ original sound - silkwaystarfan

1729

Lifestyle

