«Tez gəl» по-новому: Личная интерпретация Диляры Кязимовой - ВИДЕО

В начале октября состоялся релиз трибьют-альбома Айгюн Кязимовой «Best of Aygun - All stars», представляющего собой музыкальный проект, в котором песни народной артистки исполнили разнообразные музыканты в своей интерпретации и стиле.

В записи альбома приняла участие и певица Диляра Кязимова, которая представила в рамках трибьюта свою версию абсолютного хита А.Кязимовой «Tez gəl» (музыка и слова Ханым Исмаилгызы), на которую сняла видеоклип – отметим, что в работе над новой версией трека принял участие музыкант Гасан Агаев, сделавший микс между поп и мистической музыкой.

«Я сразу привязалась к словам и музыке. Одним словом, песня тронула моё сердце, и в ней я словно увидела себя. Казалось, что эта мелодия - это голос тех чувств, о которых я давно хотела рассказать. Поэтому я исполнила её с большим энтузиазмом и любовью. Этот проект для меня - не просто музыкальная работа, это часть меня. Песня связана со мной и моим внутренним миром», - рассказывает Диляра Кязимова, отмечая, что была счастлива быть частью проекта «Best of Aygun - All stars».

