Агададаш Агаев о скандальном инциденте с топором: «Если бы всё повторилось, поступил бы так же» - ВИДЕО

Народный артист Азербайджана Агададаш Агаев стал гостем программы «Həftənin qonağı», где рассказал о скандальном инциденте, в ходе которого метнул в охранника одной из столичных клиник топором.

«Я оказался в непростой ситуации. Некоторые вещи не стану объяснять. Если бы не вышел тогда из дома, мне пришлось бы ходить по дому в одном нижнем белье. Он четыре раза приходил к моей двери, ломился, крича: «Выходи!». Это было сделано специально. Разве я тогда думал, что я Агаддаш Агаев? Я родился мужчиной и живу как мужчина - пришлось выйти и вступить в драку. Я даже не понял, что был в шортах», - заявил в эфире «Həftənin qonağı» А.Агаев.

По словам певца, охранник клиники пришёл, чтобы вывести его из себя: «Сожалею лишь о том, что извинился перед старейшинами в эфире. Но если бы всё повторилось, я бы снова поступил так же. Проявил милосердие - простил его. Если бы не простил, получил бы 3-5 лет тюрьмы. После меня он снова натворил дел и попал за решётку».

Напомним, что в июле 2024 года А.Агаев на почве конфликта метнул топором в охранника вышеупомянутого медицинского учреждения Нуреддина Джалилова, который в свою очередь избил певца, топор же попал в работающую в клинике уборщицу. По факту было возбуждено уголовное дело и по завершении судебного процесса помирившиеся стороны получили условные сроки.