 Кино на неделю: Сиквел культовой комедии «Чумовая пятница» и не только - ФОТО - ВИДЕО
Кино на неделю: Сиквел культовой комедии «Чумовая пятница» и не только - ФОТО - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий10:38 - Сегодня
Кино на неделю: Сиквел культовой комедии «Чумовая пятница» и не только - ФОТО - ВИДЕО

Представляем читателям 1news.az подборку киноновинок, поступающих в азербайджанский прокат на этой неделе.

Каждый четверг азербайджанские киноманы ждут с большим нетерпением, ведь именно в этот день в кинопрокат поступают долгожданные новинки - какие премьеры можно увидеть в столичных кинотеатрах с сегодняшнего дня, вы узнаете из нижеприведенного материала, в котором представлены аннотации фильмов, трейлеры и расписание киносеансов.

«Орудия»

Жанр - ужасы, детектив (США)

Режиссер - Зак Креггер

В главных ролях: Джош Бролин, Джулия Гарнер, Олден Эренрайк, Остин Абрамс, Кэри Кристофер, Тоби Хасс, Джун Рафаэль, Эми Мэдиган

Рейтинги: IMDb - 7,9/10,

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: Все дети из одного школьного класса, за исключением одного ребёнка, одновременно бесследно исчезают. Местные жители и семьи пытаются понять, что или кто стал причиной их исчезновения.

«Чумовая пятница 2»

Жанр - фэнтези, комедия, семейный (США)

Режиссер - Ниша Ганатра

В главных ролях: Джейми Ли Кёртис, Линдси Лохан, Марк Хэрмон, Чад Майкл Мюррэй, Стивен Тоболовски, Розалинд Чао, Джулия Баттерз

Рейтинги: IMDb - 6,9/10,

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: Прошли годы с той пятницы, когда Анна и Тесс, её мать, наладили отношения после удивительного обмена телами. Теперь у самой Анны есть родная дочь и будущая падчерица, которым не удаётся найти общий язык. Анна и Тесс узнают, что чудо может повториться.

«Kulyas 2: Zikr-i Ayin»

Жанр – ужасы (Турция)

Режиссер – Юнус Шевик

В главных ролях – Седа Башайваз, Джан Явуз, Джихан Йылдыз

Расписание сеансов: CineMastercard

Сюжет: Хелен обращается к колдунье, чтобы вернуть своего возлюбленного, и совершает запретные заклинания. Однако она не знает, что принадлежит к священному роду. Эти действия пробуждают древнее проклятие джиннов Куляс, передаваемое из поколения в поколение. Врата в мир джиннов теперь открыты.

