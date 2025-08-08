«Преодолевается точка невозврата»: Фархад Мамедов разъяснил для 1news.az аспекты вашингтонского этапа мирного процесса между Азербайджаном и Арменией

До исторического подписания в Вашингтоне Совместной декларации, подтверждающей мирный характер отношений между Азербайджаном и Арменией, остаются считанные часы.

Согласно обнародованному Белым домом графику, в 22:30 по бакинскому времени президент США Дональд Трамп примет премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в 23:05 состоится подписание документа между Трампом и Пашиняном. Предполагается, что в нем найдет отражение вопрос открытия Зангезурского коридора.

На 23:10 запланирована встреча Трампа с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в 23:45 будет подписан документ по итогам переговоров.

И в 00:15 состоится трехсторонняя церемония подписания с участием Дональда Трампа, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна.

С другой стороны, ожидается парафирование мирного договора между Азербайджаном и Арменией, подписи под документом поставят главы МИД сторон.

Глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов прокомментировал для 1news.az ключевые аспекты вашингтонского этапа мирного процесса между Азербайджаном и Арменией:

«Важный элемент заключается в том, что есть четкое понимание того, как процесс должен продвигаться в будущем. Это понимание основано на позиции президента Ильхама Алиева - о том, что после согласования текста мирного договора должно последовать его парафирование, что, в свою очередь, обуславливается роспуском Минской группы и изменением Конституции Армении.

Роспуск Минской группы - это важный элемент в череде заявленных Азербайджаном справедливых условий для мирного договора. Этого элемента предполагается достичь посредством совместного двустороннего заявления Азербайджана и Армении в присутствии президента США - страны, являющейся сопредседателем Минской группы и обладающей влиянием на западное сообщество государств, составляющее подавляющее большинство в ОБСЕ.

Таким образом, нивелируется даже теоретическая угроза. Тема конфликта и деятельности Минской группы была похоронена действиями Азербайджана, то есть, была умерщвлена действиями Азербайджана, а сейчас, с роспуском Минской группы ОБСЕ, становится уже похороненной.

Наряду с реализацией первого условия Азербайджана, закладывается основа реализации второго - по изменению Конституции Армении. Процесс ратификации мирного договора обуславливается результатами референдума. А парафированный текст договора создает гарантии того, что согласованные статьи останутся неизменными.

Взгляд направлен и в будущее, то есть, в контекст будущего. В частности, это касается разблокировки коммуникаций, среди которых особый статус предполагается для одной, которая будет функционировать в специальном режиме – это Зангезурский коридор. Имеется ввиду предоставление Армении возможности своим суверенным решением сформировать - в рамках большого процесса разблокировки - специальный режим для данного коридора, в рамках которого будет обеспечена беспрепятственное сообщение и предусмотрен международный контроль.

Это станет суверенным решением Армении при участии США. В рамках соглашения Армении и США имплементируются беспрепятственность и международные гарантии безопасности, о которых говорил президент Ильхам Алиев.

Вот это в целом - основные элементы подхода президента Азербайджана к реализации тех целей, которые были заявлены в самом начале мирного процесса.

Ну и, конечно, важно сопоставление всего того, о чем заявлял Ильхам Алиев относительно целей Азербайджана – как в дни Отечественной войны, так и в последующий период.

Президент Ильхам Алиев сформировал мирную повестку в регионе и планомерно шел к ее реализации. Восстановление территориальной целостности и суверенитета в рамках международного права, инициация мирного договора с Арменией, согласование текста мирного договора и принципиальная позиция по разблокировке коммуникаций… Все это происходило в условиях чинимых препятствий как «на земле», так и на уровне СБ ООН.

Президент Ильхам Алиев демонстрировал примеры стойкости и выдержанности, продвигал видение Азербайджана, стремился внести в рамки конструктивности предложения извне, а при попытках давления со стороны Байденов, Блинкенов, Макронов и Боррелей - просто игнорировал их, оставляя висеть в воздухе угрозы и шантаж.

Прошло пять лет, и можно уверенно сказать: несмотря на все препятствия, с которыми Азербайджан сталкивался на этом пути все это время, заявленные цели остались неизменными и последовательно реализуются. Таким образом, преодолевается точка невозврата в мирном процессе».

В то же время в своем Telegram-канале Фархад Мамедов пишет о значении визита президента Ильхама Алиева в США с точки зрения закладки фундамента нового уровня взаимоотношений между Азербайджаном и США: «Президент Ильхам Алиев за несколько месяцев до выборов в США откровенно высказывался о том, что разделяет политические и мировоззренческие взгляды Трампа. Это было смелое заявление в тот период, когда демократическая администрация обладала всей полнотой власти в Вашингтоне. Неслучайно, что президент Трамп недавно поделился мыслями Президента Ильхама Алиева на своей странице… В течение президентства Трампа между лидерами был обмен письмами и телефонный звонок, личный представитель Трампа посещал Баку. В современный период личные отношения политиков играют ключевую роль!»

«В результате визита планируется создания Стратегической рабочей группы с целью развития Хартии о стратегическом партнерстве. Приоритеты намечены в сферах энергетики, торговли, логистики, искусственного интеллекта, цифровой инфраструктуры, ну и конечно же, безопасность, оборонная сфера. Заметьте, что здесь нет и намека наидеологизированную внешнюю политику Байдена-Блинкена. Конечно же, для реализации данной повестки следует приостанавливать действие несправедливой 907-поправки, что и сделано со стороны президента Трампа.

Азербайджан всегда был сторонником прагматичных отношений с США и сейчас наступил тот период, когда прагматизм восторжествовал и в США. В очередной раз становимся свидетелями примера со стороны Президента Ильхама Алиева как надо «чувствовать время»! Сегодня закрываются многие темы, связанные с прошлым, и открываются новые темы о будущем», - подчеркнул Фархад Мамедов.