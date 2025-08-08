 «Преодолевается точка невозврата»: Фархад Мамедов разъяснил для 1news.az аспекты вашингтонского этапа мирного процесса между Азербайджаном и Арменией | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Мнение

«Преодолевается точка невозврата»: Фархад Мамедов разъяснил для 1news.az аспекты вашингтонского этапа мирного процесса между Азербайджаном и Арменией

Фарида Багирова17:41 - Сегодня
«Преодолевается точка невозврата»: Фархад Мамедов разъяснил для 1news.az аспекты вашингтонского этапа мирного процесса между Азербайджаном и Арменией

До исторического подписания в Вашингтоне Совместной декларации, подтверждающей мирный характер отношений между Азербайджаном и Арменией, остаются считанные часы.

Согласно обнародованному Белым домом графику, в 22:30 по бакинскому времени президент США Дональд Трамп примет премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в 23:05 состоится подписание документа между Трампом и Пашиняном. Предполагается, что в нем найдет отражение вопрос открытия Зангезурского коридора.

На 23:10 запланирована встреча Трампа с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в 23:45 будет подписан документ по итогам переговоров.

И в 00:15 состоится трехсторонняя церемония подписания с участием Дональда Трампа, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна.

С другой стороны, ожидается парафирование мирного договора между Азербайджаном и Арменией, подписи под документом поставят главы МИД сторон.

Глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов прокомментировал для 1news.az ключевые аспекты вашингтонского этапа мирного процесса между Азербайджаном и Арменией:

«Важный элемент заключается в том, что есть четкое понимание того, как процесс должен продвигаться в будущем. Это понимание основано на позиции президента Ильхама Алиева - о том, что после согласования текста мирного договора должно последовать его парафирование, что, в свою очередь, обуславливается роспуском Минской группы и изменением Конституции Армении.

Роспуск Минской группы - это важный элемент в череде заявленных Азербайджаном справедливых условий для мирного договора. Этого элемента предполагается достичь посредством совместного двустороннего заявления Азербайджана и Армении в присутствии президента США - страны, являющейся сопредседателем Минской группы и обладающей влиянием на западное сообщество государств, составляющее подавляющее большинство в ОБСЕ.

Таким образом, нивелируется даже теоретическая угроза. Тема конфликта и деятельности Минской группы была похоронена действиями Азербайджана, то есть, была умерщвлена действиями Азербайджана, а сейчас, с роспуском Минской группы ОБСЕ, становится уже похороненной.

Наряду с реализацией первого условия Азербайджана, закладывается основа реализации второго - по изменению Конституции Армении. Процесс ратификации мирного договора обуславливается результатами референдума. А парафированный текст договора создает гарантии того, что согласованные статьи останутся неизменными.

Взгляд направлен и в будущее, то есть, в контекст будущего. В частности, это касается разблокировки коммуникаций, среди которых особый статус предполагается для одной, которая будет функционировать в специальном режиме – это Зангезурский коридор. Имеется ввиду предоставление Армении возможности своим суверенным решением сформировать - в рамках большого процесса разблокировки - специальный режим для данного коридора, в рамках которого будет обеспечена беспрепятственное сообщение и предусмотрен международный контроль.

Это станет суверенным решением Армении при участии США. В рамках соглашения Армении и США имплементируются беспрепятственность и международные гарантии безопасности, о которых говорил президент Ильхам Алиев.

Вот это в целом - основные элементы подхода президента Азербайджана к реализации тех целей, которые были заявлены в самом начале мирного процесса.

Ну и, конечно, важно сопоставление всего того, о чем заявлял Ильхам Алиев относительно целей Азербайджана – как в дни Отечественной войны, так и в последующий период.

Президент Ильхам Алиев сформировал мирную повестку в регионе и планомерно шел к ее реализации. Восстановление территориальной целостности и суверенитета в рамках международного права, инициация мирного договора с Арменией, согласование текста мирного договора и принципиальная позиция по разблокировке коммуникаций… Все это происходило в условиях чинимых препятствий как «на земле», так и на уровне СБ ООН.

Президент Ильхам Алиев демонстрировал примеры стойкости и выдержанности, продвигал видение Азербайджана, стремился внести в рамки конструктивности предложения извне, а при попытках давления со стороны Байденов, Блинкенов, Макронов и Боррелей - просто игнорировал их, оставляя висеть в воздухе угрозы и шантаж.

Прошло пять лет, и можно уверенно сказать: несмотря на все препятствия, с которыми Азербайджан сталкивался на этом пути все это время, заявленные цели остались неизменными и последовательно реализуются. Таким образом, преодолевается точка невозврата в мирном процессе».

В то же время в своем Telegram-канале Фархад Мамедов пишет о значении визита президента Ильхама Алиева в США с точки зрения закладки фундамента нового уровня взаимоотношений между Азербайджаном и США: «Президент Ильхам Алиев за несколько месяцев до выборов в США откровенно высказывался о том, что разделяет политические и мировоззренческие взгляды Трампа. Это было смелое заявление в тот период, когда демократическая администрация обладала всей полнотой власти в Вашингтоне. Неслучайно, что президент Трамп недавно поделился мыслями Президента Ильхама Алиева на своей странице… В течение президентства Трампа между лидерами был обмен письмами и телефонный звонок, личный представитель Трампа посещал Баку. В современный период личные отношения политиков играют ключевую роль!»

«В результате визита планируется создания Стратегической рабочей группы с целью развития Хартии о стратегическом партнерстве. Приоритеты намечены в сферах энергетики, торговли, логистики, искусственного интеллекта, цифровой инфраструктуры, ну и конечно же, безопасность, оборонная сфера. Заметьте, что здесь нет и намека наидеологизированную внешнюю политику Байдена-Блинкена. Конечно же, для реализации данной повестки следует приостанавливать действие несправедливой 907-поправки, что и сделано со стороны президента Трампа.

Азербайджан всегда был сторонником прагматичных отношений с США и сейчас наступил тот период, когда прагматизм восторжествовал и в США. В очередной раз становимся свидетелями примера со стороны Президента Ильхама Алиева как надо «чувствовать время»! Сегодня закрываются многие темы, связанные с прошлым, и открываются новые темы о будущем», - подчеркнул Фархад Мамедов.

Поделиться:
369

Актуально

Политика

Хикмет Гаджиев: Президент Ильхам Алиев одержал победу в войне - теперь же он ...

1news TV

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Мнение

«Преодолевается точка невозврата»: Фархад Мамедов разъяснил для 1news.az аспекты ...

Точка зрения

Документы, которые подпишут в Вашингтоне Алиев и Пашинян: Все, что об этом следует ...

Мнение

«Преодолевается точка невозврата»: Фархад Мамедов разъяснил для 1news.az аспекты вашингтонского этапа мирного процесса между Азербайджаном и Арменией

Документы, которые подпишут в Вашингтоне Алиев и Пашинян: Все, что об этом следует знать

Азербайджан: От военной победы к прочному миру и новому уровню стратегического партнерства

«Если не контролировать женщину, она будет изменять»: Как стереотипы разрушают судьбы женщин - ВИДЕО

Выбор редактора

Новая инвестиция SOFAZ в Италии - эволюция партнёрства от углеводородов к устойчивой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Месть как национальный бренд: В Армении снова чествуют убийц

Канал AnewZ представил спецпроект под названием «Tovarisch Director. Made in Russia, Believed Nowhere»

Документы, которые подпишут в Вашингтоне Алиев и Пашинян: Все, что об этом следует знать

Азербайджан: От военной победы к прочному миру и новому уровню стратегического партнерства

Последние новости

Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Румынии

Сегодня, 19:30

Хикмет Гаджиев: Президент Ильхам Алиев одержал победу в войне - теперь же он добился мира

Сегодня, 19:15

«PASHA Holding» успешно продолжает проект «Fərqindəlik», стартовавший в 2025 году.

Сегодня, 19:00

В рамках Госпрограммы в США будут учиться 66 молодых людей, 44 из них - в ТОП-10 вузax

Сегодня, 18:45

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 18:30

Ведущие СМИ Украины уделили большое внимание рабочему визиту Президента Ильхама Алиева в США

Сегодня, 18:11

«Преодолевается точка невозврата»: Фархад Мамедов разъяснил для 1news.az аспекты вашингтонского этапа мирного процесса между Азербайджаном и Арменией

Сегодня, 17:41

Скончался бывший посол Франции в Азербайджане

Сегодня, 17:40

Администрация Трампа намерена добиться закрытия БАПОР

Сегодня, 17:26

МИД: Баку выступает за разрешение конфликта в Грузии на основе принципа территориальной целостности

Сегодня, 17:22

В Евлахе произошла цепная авария: есть погибший и пострадавшие

Сегодня, 17:07

На борьбу с огнем в Агдере брошены три вертолета - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:55

Документы, которые подпишут в Вашингтоне Алиев и Пашинян: Все, что об этом следует знать

Сегодня, 16:50

Российские СМИ освещают визит Президента Азербайджана в США - ФОТО

Сегодня, 16:45

«Нет, нет, нет» — Лукашенко опроверг слухи о преемнике

Сегодня, 16:40

Турецкие СМИ широко освещают визит Президента Азербайджана в США - ФОТО

Сегодня, 16:35

В эти дни в Баку усилится ветер

Сегодня, 16:20

В Сумгайыте пассажирский автобус протаранил заправку - ВИДЕО

Сегодня, 16:00

Лукашенко зовёт Путина и Трампа на переговоры в Минск

Сегодня, 15:50

В Агдаме выявлены нарушения на сыроварне - ФОТО

Сегодня, 15:45
Все новости
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ичеришехер — это не просто сердце старого Баку, это место, где каждый камень пропитан историей, а каждый поворот может удивить.Сегодня, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30