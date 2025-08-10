Партия национального единства ТРСК поздравила Азербайджан с итогами вашингтонской встречи

Совместная декларация Азербайджана и Армении усилила надежды на долгосрочный мир, стабильность и развитие в регионе Южного Кавказа.

Об этом, как сообщает АЗЕРТАДЖ, заявил генеральный секретарь одной из ведущих политических сил Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) – Партии национального единства (UBP) Огузхан Хасипоглу.

Комментируя итоги состоявшейся 8 августа встречи с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и главы Белого дома Дональда Трампа, генсек UBP назвал «историческим», подписание документа, содержащего условия открытия Зангезурского коридора.

Политик подчеркнул, что маршрут между западными районами Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой внесет значимый вклад в еще большую консолидацию тюркского мира.

«Хотелось бы поздравить Президента Азербайджана Ильхама Алиева и всех лиц, внесших вклад в успех вашингтонской встречи», - сказал политик, подчеркнув, что жители ТРСК разделяют гордость азербайджанского народа.

Отметим, что UBP обладает самой крупной фракцией в парламенте ТРСК, а ее председатель Унал Устел возглавляет коалиционное правительство Северного Кипра.