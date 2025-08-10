Папа Лев: Надеюсь, что Совместная декларация будет способствовать установлению прочного мира и стабильности на Южном Кавказе
Глава Римско-католической церкви Папа Лев XIV приветствовал подписание Совместной декларации Азербайджаном и Арменией под эгидой США 8 августа в Вашингтоне.
Во время традиционной молитвы Angelus понтифик выразил надежду, что Совместная декларация будет способствовать установлению прочного мира.
«Надеюсь, что она (Совместная декларация) будет способствовать установлению прочного мира и стабильности на Южном Кавказе», – подчеркнул Папа Римский.
Источник: АЗЕРТАДЖ
