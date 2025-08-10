В районах Арана, а также в Нахчыване зафиксировано 39 градусов тепла

Обнародована фактическая погода на 10:00 10 августа.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, на территории страны было преимущественно без осадков.

Местами дует северо-западный ветер. Максимальная скорость ветра в Нефтчале составляет до 20 м/с, в Баку и на Абшеронском полуострове – до 16 м/с.

Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 33, в горных районах – 30, в равнинных районах, а также в Нахчыванской Автономной Республике – до 39 градусов тепла.

Источник: АЗЕРТАДЖ