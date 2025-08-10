МИД Сербии: Совместная декларация – важный шаг на пути к прочному миру, стабильности и процветанию на Южном Кавказе

Сербия приветствует Совместную декларацию, подписанную Азербайджаном и Арменией 8 августа в Вашингтоне под эгидой США, и высоко оценивает конструктивные действия обеих сторон.

Об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Сербии в социальной сети X.

Особо подчеркивается важнейшая роль Президента США Дональда Трампа в достижении этого успеха.

«Совместная декларация – важный шаг на пути к прочному миру, стабильности и процветанию на Южном Кавказе. Сербия продолжит оставаться сторонницей мирного диалога, региональных связей и широкого сотрудничества между всеми странами на основе взаимного уважения и полного соблюдения международного права и порядка», – отмечается в публикации.

Источник: АЗЕРТАДЖ