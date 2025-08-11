Два азербайджанца получили шанс учиться в одном из лучших музыкальных вузов США - ФОТО

В рамках Государственной программы впервые для азербайджанской молодежи создана возможность получения образования за рубежом в сфере культуры и искусства.

Студент Бакинской музыкальной академии Эрол Рзаев, выбранный участником Государственной программы на 2022-2028 годы, продолжит обучение в магистратуре по специальности «Классическое виолончельное исполнение», а ученик бакинской средней школы №263 Джамиль Седизаде - по программе бакалавриата по специальности «Музыка» в престижном университете США - Манхэттенской музыкальной школе (Manhattan School of Music), сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство науки и образования Азербайджана.

Manhattan School of Music - один из ведущих музыкальных вузов США, расположенный в Нью-Йорке. Основан в 1917 году, он готовит музыкантов мирового уровня в области классической музыки, джаза, оперы и музыкального театра. В университете обучаются студенты из более чем 50 стран, а в числе его выпускников - лауреаты престижных международных премий и известные исполнители.