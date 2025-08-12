В Армении задержан член правящей партии по обвинению в незаконной миграции и киберпреступлениях

В Армении арестован член правящей партии "Гражданский договор", бывший советник Сурена Папикяна (в бытность его вице-премьером) Аршак Ордуханян.

В Следственном комитете Sputnik Армения подтвердили эту информацию.

"В отношении одного лица возбуждено уголовное преследование по статьям "создание либо руководство преступным сообществом" и "хищение компьютерных данных, совершенное в особо крупном размере преступным сообществом", — сообщили нам в Следкоме.

Ордуханяна также обвиняют в том, что он в составе преступного сообщества организовал незаконную миграцию, подделывая и используя документы юридической значимости. Дело было отправлено в суд 15 мая 2024 года.

Ранее с него была взята подписка о невыезде под залог в 5 млн. драмов (более $12,5 тыс), но позже мера пресечения изменена.