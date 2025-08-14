В Баку два брата задержаны по подозрению в наркоторговле

В Баку задержаны двое подозреваемых в наркоторговле.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД).

В ходе операции против незаконного оборота наркотиков, проведенной сотрудниками 29-го отдела Ясамальского районного управления полиции, были задержаны ранее судимый 31-летний Юсиф Алиев и его брат, 33-летний Илькин Алиев. При досмотре в их автомобиле и доме было обнаружено и изъято более 6 кг марихуаны.

Следствие установило, что наркотики они приобрели с целью сбыта.

По данному факту ведется расследование.