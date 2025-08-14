 Экс-послы США в Баку о Совместной декларации: Это шаг к миру между Арменией и Азербайджаном, но Вашингтону нельзя сбавлять темп | 1news.az | Новости
Политика

Экс-послы США в Баку о Совместной декларации: Это шаг к миру между Арменией и Азербайджаном, но Вашингтону нельзя сбавлять темп

First News Media16:22 - Сегодня
Экс-послы США в Баку о Совместной декларации: Это шаг к миру между Арменией и Азербайджаном, но Вашингтону нельзя сбавлять темп

Соглашение между Арменией и Азербайджаном при посредничестве Трампа стало шагом к миру, но Вашингтону нельзя сбавлять темп, - об этом говорится в статье, опубликованной на сайте Атлантического совета.

Авторы статьи: основатель и председатель Глобального энергетического центра, член совета директоров Атлантического совета, бывший посол США в Азербайджане Ричард Л. Морнингстар и бывший заместитель помощника госсекретаря по вопросам энергетики, экс-посол США в Баку Роберт Секута.

В своем материале американские дипломаты охарактеризовали Совместную декларацию - подписанную 8 августа в Белом доме президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном при свидетельстве президента США Дональда Трампа – как важный шаг на пути к стабильности, миру и процветанию в регионе Южного Кавказа и Центральной Азии.

По их мнению, активная роль США была решающей на этапе подготовки, и дальнейшее участие Вашингтона необходимо для успешной ратификации и реализации соглашения.

Отмечая, что у соглашения есть серьёзные геополитические последствия, авторы статьи отмечают, встреча и Совместная декларация стали сигналом для России, Ирана и других региональных игроков. США получили возможность сыграть ключевую роль в Южном Кавказе - содействовать экономическому развитию, контролировать создание транзитного коридора и противодействовать вредному влиянию третьих стран.

Турция теперь может играть роль буфера и сдерживающего фактора против деструктивного вмешательства в регионе, пишут дипломаты. Прошедшие события свидетельствуют о сдвиге в подходе США: конфликт между Арменией и Азербайджаном рассматривается уже не как нечто, что нужно просто сдерживать, а как проблема, которую можно и нужно разрешить.

Совместная декларация не является окончательным мирным договором, обращают внимание авторы. Хотя она включает важные положения и продвигает идею межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном, она не завершает конфликт, начавшийся ещё в конце существования СССР. США должны продолжать активно участвовать в процессе, чтобы обеспечить выполнение всех шагов, необходимых для достижения прочного мира в регионе.

Отмечается, что Вашингтонская встреча предусматривала и такой шаг к миру как создание автомобильных, железнодорожных, а возможно, и энергетических связей через территорию Армении для соединения основной части Азербайджана с Нахчываном (Зангезурский коридор (TRIPP) – 1news.az).

Идея в том, что эти транспортные связи свяжут не только территории Азербайджана и Армении, но и создадут коридоры, соединяющие Турцию, Европу, Центральную Азию, а возможно, и Китай с Южной Азией, пишут дипломаты.

Далее экс-послы подчёркивают: чтобы Декларация заработала и привела к желаемому миру, Вашингтон должен оставаться приверженным этому делу и активно, публично участвовать в процессе. По их словам, одних пожеланий и устных деклараций недостаточно. В качестве следующего шага Белому дому следует поручить, наделить полномочиями и направить сотрудников Госдепартамента, Министерства торговли, Корпорации развития финансов, Агентства по развитию торговли и, возможно, других ведомств для работы с правительствами Армении и Азербайджана, компаниями этих стран и американскими фирмами. Только при таком скоординированном взаимодействии США смогут помочь сделать эти транспортные связи, а вместе с ними и мир, безопасность и процветание в регионе – реальностью, говорится в статье.

Кроме того, по их мнению, Государственный департамент и другие ведомства должны активно взаимодействовать с Турцией, Грузией и странами Центральной Азии, чтобы новые транспортные связи раскрыли весь свой коммерческий и геополитический потенциал. Экс-послы отметили, что хорошо знают работу, которую американская сторона выполняла совместно для реализации энергетических трубопроводов на Южном Кавказе после распада Советского Союза, и что этот опыт может стать образцом для нового этапа развития региона.

Далее отмечается, что встречи и декларация от 8 августа стали важными и давно необходимыми шагами на пути к прочному миру между Арменией и Азербайджаном. Однако, какими бы необходимыми и достойными похвалы эти меры ни были, история оценит их по тому, что произойдет дальше. Нужно сделать гораздо больше, чтобы обеспечить долгосрочный мир, стабильность и процветание в регионе, и для успешного достижения этой цели крайне важно продолжать активное участие США.

