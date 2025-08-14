Во что играли азербайджанские дети последние 25 лет: от Tamagotchi до Labubu - ФОТО

Игрушки — это не просто забава для детей, но и зеркало времени, отражение культуры, технологий и даже экономики. За последние 25 лет мир детских игр пережил настоящую революцию: от первых интерактивных гаджетов до экологичных конструкторов. Хотя тенденции в мире игрушек часто формируются глобально, многие из них нашли живой отклик и в Азербайджане. Дети и семьи активно следили за популярными новинками, начиная от интерактивных питомцев 90-х до современных сенсорных игрушек и коллекционных наборов. Мы пройдемся по эпохам, разберём ключевые тренды и попробуем понять, что стояло за популярностью тех или иных игрушек и почему менялись взгляды на игру.

В конце 90-х на рынок пришли первые массовые интерактивные игрушки, которые привнесли элемент живого общения и ответственности. Вспомним Tamagotchi, виртуального питомца, которого ребёнок должен был кормить, играть с ним и следить за его состоянием. Это была не просто игрушка, а маленький «цифровой друг», который учил детей заботе и вниманию, став предвестником современных интерактивных гаджетов. Параллельно с Tamagotchi на рынок выходили интерактивные игрушки вроде Furby (1998), которые реагировали на прикосновения и голос, могли «разговаривать» и «учиться». Они сочетали мех и электронику, делая взаимодействие более живым и непредсказуемым. Параллельно бушевал тренд на коллекционные игрушки, такие как Beanie Babies, плюшевых коллекционных зверьков. Стоит отметить, что зародился тренд на коллекционирование благодаря таким игрушкам, с индивидуальными именами, датами рождения и «сериями».

В начале 2000-х на рынок вышли более сложные интерактивные игрушки, например Poo-Chi — робот-собачка, который реагировал на команды и мог взаимодействовать с другими роботами, а развитие технологий позволяло делать игрушки более интеллектуальными, что расширяло игровой опыт.

Также, с 2000-х, набирали популярность игрушки Littlest Pet Shop. Это серия коллекционных мини-фигурок в виде животных с большими выразительными глазами, которые быстро завоевали популярность среди детей и коллекционеров по всему миру. Как раз этот бренд стал одним из пионеров тренда на маленькие, милые и коллекционные игрушки.

Затем появились такие бренды, как Bratz (2001) и Monster High (2010), что изменило представление о куклах. Эти персонажи имели ярко выраженный стиль и характер, отражали современные тренды в моде и культуре, как реакция на стандартные образы Барби, ведь новые куклы предлагали разнообразие и более реалистичные или альтернативные варианты внешности и поведения.

Новые игры с элементами соревнования, как Beyblade (2000) и Bakugan (2007), также обрели огромную популярность. Эти игрушки стимулировали социальное взаимодействие, так дети собирались вместе, чтобы устраивать сражения, обмениваться коллекциями и развивать стратегическое мышление. Параллельно появлялись игрушки-сюрпризы, такие как Hatchimals, где главным элементом является открытие самой игрушки. Тренд на «распаковку» подарков внутри игрушек только начал набирать силу.

В 2000-х на рынке также появились Lalaloopsy — куклы с уникальной стилистикой и детально проработанными историями. Каждый персонаж был «сшит» из определённого материала, что подчеркивало индивидуальность и делало игрушку своеобразным арт-объектом.

Этот бренд стал отражением тренда на персонификацию игрушек: дети уже не просто играли куклами, а погружались в мир, наполненный характером, эмоциями и сюжетом. Lalaloopsy вместе с такими брендами, как Bratz и Monster High, способствовали развитию сюжетной игры и творческого мышления у детей.

Уже с 2010-х появление LOL Surprise! (2016) стало прорывом в индустрии: концепция «слоёв сюрприза», упаковка с несколькими слоями, каждый из которых открывал новый элемент, придала игре интригу и азарт. Этот формат породил волну подражаний и множество новых коллекций с похожей механикой. И немаловажным является то, что в этот период, с популяризацией YouTube и Instagram, обзоры и распаковки игрушек стали полноценным жанром контента, который активно влиял на продажи и популярность.

Кроме этого, в 2010-х вернулись и обновились такие бренды, как Bratz, My Little Pony, Beyblade, как раз на волне ностальгии и одновременно с новыми сюжетами, технологиями и дизайном. Перезапуски знакомых героев и игрушек привлекли как детей, так и взрослых коллекционеров.

Появились и Zoobles, которые быстро стали популярны благодаря своей уникальной механике трансформации. Это маленькие шарики, которые при открытии превращаются в ярких милых персонажей — животных или фантастических созданий. Такой формат сочетал в себе тренды миниатюрности, интерактивности и коллекционирования.

В 2017 году мир игрушек пережил настоящий феномен – началась популярность игрушек-антистресс, таких как Fidget Spinner, Pop It и Squishmallows. Fidget Spinner помогает сосредоточиться, снять напряжение и снизить уровень стресса как у детей, так и у взрослых, у Pop It мягкие силиконовые панели с пузырьками, которые можно «лопать» снова и снова, а Squishmallows – это плюшевые игрушки необычной формы и очень приятной на ощупь текстуры, создающие эффект уюта и спокойствия.

В этот период активно развивались интерактивные и технологичные игрушки. Такие продукты не только развлекают, но и способствуют обучению, стимулируют творческое мышление и навыки программирования.

Постепенно стали популярны LEGO Mindstorms и LEGO Boost, объединяющие конструктор и программирование, стимулируя творческое мышление и навыки STEM. Появились новые коллекционные игрушки с цифровыми дополнениями, например, Hatchimals Pixies, и обновленные серии Littlest Pet Shop, где физическая игрушка дополняется мобильными приложениями и онлайн-играми, расширяющими возможности взаимодействия.

Экологичный тренд отразился в таких игрушках, как PlanToys и серии LEGO из переработанного пластика, а также игрушках из биоматериалов и деревянных наборов — родители все чаще выбирают экологичные и безопасные для детей продукты.

Популярность продолжают набирать игрушки-сюрпризы и мини-фигурки, например, LOL Surprise! с новыми тематическими сериями и дополнениями, а также коллекционные игрушки вроде Na! Na! Na! Surprise и Poopsie Slime Surprise, сочетающие распаковку с сенсорными элементами.

И, наконец, влияние социальных сетей и платформ, таких как TikTok и YouTube, стало решающим фактором в формировании трендов. Игрушки, которые «хорошо смотрятся» на видео, легко распаковываются и вызывают эмоциональный отклик, получают мгновенную популярность и выходят за рамки традиционной аудитории.

В 2025-м новым трендом является Labubu — серия милых мягких персонажей с выразительными глазами и тактильно приятной текстурой. Labubu сочетает в себе тренды, зародившиеся в эпоху Squishmallows и Poopsie: это игрушки, которые дарят ощущение уюта и эмоционального комфорта, а также служат антистрессом.

За последние 25 лет мир игрушек претерпел глубокие изменения, отражая развитие технологий, культурные сдвиги и новые потребности общества. От первых интерактивных питомцев и коллекционных зверьков 90-х до современных высокотехнологичных гаджетов, экологичных конструкторов и сенсорных игрушек-антистрессов - каждый этап демонстрирует уникальный взгляд на игру, воспитание и творчество.

Информация для материала взята из открытых источников

Джамиля Суджадинова