Пожар, вспыхнувший на открытой местности в Газахском районе, потушен - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Пожар на открытой территории в Газахе был оперативно потушен благодаря быстрой реакции сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Как сообщает АПА, к тушению пожара были привлечены также два вертолета МЧС.

19:46

На горячую телефонную линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о возгорании на открытой местности в сёлах Бала Джафарли и Ханлыглар Газахского района.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, в связи с поступившей информацией на место происшествия были оперативно направлены силы Службы пожарной охраны и вертолёты авиаотряда МЧС.

Благодаря принятым мерам пожар в селе Бала Джафарли был потушен до того, как огонь успел распространиться на большую территорию. В результате пожара сгорело около 50 гектаров сухой травы и кустарника. Близлежащие постройки и лесной массив были защищены от огня.

Борьба с пожаром в направлении села Ханлыглар продолжается.

Дополнительная информация будет предоставлена.