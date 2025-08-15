Часть российской делегации прибыла на Аляску на саммит Путина и Трампа

Часть российской делегации прибыла в город Анкоридж на Аляске для подготовки к седьмой встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая пройдет 15 августа.

Специальный борт Ил-96 приземлился на военной базе Эльмендорф-Ричардсон.

Самолет вылетел из московского аэропорта Внуково днем четверга, 14 августа, на борту находилась передовая группа, занимающаяся подготовкой к предстоящей встрече президентов. Также 14 августа в 16:00 вылетел самолет с российской прессой, получившей визы в США для освещения саммита, передавал корреспондент РБК.

Перелет до места проведения саммита длится 10 часов.

Встреча Путина и Трампа запланирована на 15 августа. Переговоры президентов пройдут на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

В составе российской делегации: помощник президента Юрий Ушаков, глава МИДа Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Состав американской делегации пока неизвестен. Ранее глава американского Минобороны Пит Хегсет допустил, что может принять участие в предстоящей встрече президентов России и США, однако его присутствие зависит от графика.

Дональд Трамп называл целью встречи с Путиным остановку конфликта между Россией и Украиной.

Встреча начнется с беседы тет-а-тет, а затем продолжится в формате рабочего завтрака. Президент Украины Владимир Зеленский на саммите присутствовать не будет. Трамп обещал созвониться с ним после встречи с Путиным, чтобы «определить дальнейшие шаги».

Сразу после саммита на Аляске президент США хочет организовать трехсторонние переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Однако они будут возможны, по словам Трампа, если их встреча с российским лидером «пройдет нормально».

Источник: РБК