Тегеран заверили в том, что военные силы третьих стран не будут размещены в регионе - Багаи

Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией откроет путь к устойчивой безопасности и стабильности в Южном Кавказе, и Иран поддерживает это.

Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сегодня на пресс-конференции в Тегеране.

По его словам, функционирование транспортных маршрутов в регионе не должно менять геополитическую картину Южного Кавказа: «Мы внимательно следим за присутствием внерегиональных акторов на Южном Кавказе. Формирование транспортных маршрутов в регионе не должно нарушать международно признанные границы и менять геополитическую картину Южного Кавказа».

По его словам, Иреван гарантировал Тегерану, что сотрудничество с американскими компаниями будет осуществляться только при участии армянских компаний и американской компании, зарегистрированной в соответствии с законодательством Армении.

«Иран не считает иностранное вмешательство и участие сил за пределами региона полезным и полагает, что это приведет к геополитическим осложнениям. Нас заверили, что никакие военные силы не будут размещены в регионе, как это и указано в статье 12 проекта мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией», - сказал Багаи.

Источник: Snn.ir