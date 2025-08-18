 Шавкат Мирзиёев: Азербайджан выступает в качестве стратегического моста, соединяющего Центральную Азию и Европу | 1news.az | Новости
Политика

Шавкат Мирзиёев: Азербайджан выступает в качестве стратегического моста, соединяющего Центральную Азию и Европу

First News Media20:40 - Сегодня
Шавкат Мирзиёев: Азербайджан выступает в качестве стратегического моста, соединяющего Центральную Азию и Европу

В последние годы узбекско-азербайджанские отношения активно развиваются в духе взаимного доверия и поддержки, подписан Договор о союзнических отношениях, действует Высший межгосударственный совет.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на официальный сайт Президента Узбекистана, об этом говорится в обращении главы государства Шавката Мирзиёева к участникам встречи высокого уровня «Узбекистан, Азербайджан и Европа – сотрудничество ради общего развития».

«Хочу особо отметить, что Азербайджан выступает в качестве стратегического моста, соединяющего Центральную Азию и Европу. <…> Вместе с Европейским Союзом и другими партнерами продолжим целенаправленную работу по развитию эффективных транспортно-логистических и энергетических коридоров. Убежден, что эти меры позволят возродить роль нашего региона как хаба между Западом и Востоком», - подчеркнул Ш.Мирзиёев.

Глава государства высоко оценил готовность Президента Азербайджана Ильхама Алиева участвовать в развитии новых общерегиональных процессов и его усилия по укреплению взаимодействия Южного Кавказа и Центральной Азии.

«Пользуясь случаем, еще раз искренне поздравляем дружественный народ Азербайджана с огромным историческим достижением – недавним подписанием в Вашингтоне при посредничестве США трехсторонней Совместной декларации с Арменией», - заявил он.

Ш.Мирзиёев отметил важную роль Международного центра Низами Гянджеви в сохранении и широкой популяризации неповторимого творческого наследия великого азербайджанского мыслителя Низами Гянджеви.

«Особого внимания заслуживает активное участие центра Низами Гянджеви в изучении вопросов международной повестки. Проводимый под его эгидой ежегодный Глобальный Бакинский форум стал одной из авторитетных, признанных в мире диалоговых площадок, где выдвигаются новые идеи для решения самых насущных проблем международного и регионального развития», - продолжил узбекский лидер.

Он назвал важным, что главной темой нынешнего форума определены вопросы взаимосвязанности Центральной Азии и Южного Кавказа и перспективы партнерства этих двух крупнейших регионов с Европой.

«Мы видим в этом уникальную возможность широко представить миру Центральную Азию, где набирают обороты процессы консолидации и сотрудничества, обменяться мнениями об укреплении межрегиональной взаимосвязанности, а также о более полном задействовании потенциала и возможностей Узбекистана и Азербайджана», - добавил Президент Узбекистана.

