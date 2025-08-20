Пезешкиан: Иран готов сотрудничать с Беларусью для нейтрализации западных санкций
Иран готов сотрудничать с Беларусью для нейтрализации незаконных западных санкций.
Об этом президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил на переговорах в расширенном составе с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
«Иран и Беларусь поддерживают друг друга на международной арене, что очень ценно и важно. Мы сотрудничаем на основе взаимного доверия и взаимного уважения. Исламская Республика Иран готова сотрудничать с Республикой Беларусь для нейтрализации незаконных западных санкций», - заверил Пезешкиан.
Президент Ирана полагает, что уровень экономических взаимоотношений пока не соответствует уровню доверия между Минском и Тегераном: «Мы должны достигнуть того уровня, при котором сможем реализовать все договоренности».
Источник: БЕЛТА