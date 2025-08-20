Лукашенко: Беларусь поддерживает легитимное право Ирана на развитие мирного атома

Беларусь поддерживает легитимное право Ирана на развитие мирного атома.

Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам 20 августа по итогам переговоров с Президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Он подробно остановился на различных аспектах сотрудничества между странами и тематике состоявшихся в Минске переговоров. И в продолжение разговора отметил, что не мог оставить без внимания крайне напряженную ситуацию после нового витка военной эскалации между Израилем и Ираном, что привело к прямому вовлечению в конфликт США.

Силовое противостояние - серьезная угроза региональной и международной стабильности и безопасности, особенно в связи с нанесением ударов по инфраструктуре Ирана, в том числе ядерной, которая находится под контролем МАГАТЭ, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Мы поддерживаем легитимное право Ирана на развитие мирного атома. Уверен, для достижения прочного мира важно воздерживаться от любых действий, которые могут спровоцировать новую эскалацию. Мудрость, дальновидность должны возобладать над эмоциями и предубеждениями".

Источник: Белта