Общество

В Шамахе состоится очередной Фестиваль вина и винограда – гостей ждёт насыщенная программа

First News Media16:30 - Сегодня
13–14 сентября в городе Шамахы пройдет очередной Фестиваль вина и винограда.

Мероприятие состоится на территории виноградарско-винодельческого комплекса ООО «Ширван шараблары», расположенного в селе Мейсери. В фестивале примут участие 24 винных бренда.

Цель фестиваля

Фестиваль, который продлится два дня, имеет основной целью продвижение местного виноградарства и виноделия, увеличение экспортного потенциала винодельческой продукции, а также донесение до широкой общественности истории виноградарства и виноделия в Азербайджане и информации о проводимой в этой сфере работе. Фестиваль также станет важной платформой для виноделов в установлении новых деловых связей и представлении своей продукции широкой аудитории.

Новшества, ожидающие участников фестиваля

В рамках фестиваля этого года будут организованы различные познавательные и развлекательные мероприятия, посвященные виноградарству, виноделию и туристическому потенциалу страны.

На территории фестиваля для посетителей будут действовать выставочные, развлекательные и мастер-класс зоны, а также павильоны известных ресторанов. Гости смогут продегустировать продукцию местных и зарубежных производителей вина, приобрести напитки по заводским ценам, принять участие в мастер-классах и услышать интересные истории винных домов.

Кроме того, посетителей ждут увлекательные шоу-программы. Фестиваль обещает стать незабываемым опытом как для профессионалов в сфере виноградарства и виноделия, так и для всех, кто интересуется этой отраслью.

Для участников будет организовано транспортное обслуживание.

Стоимость билета составляет 20 манатов для посетителей, приезжающих на личном транспорте, и 40 манатов для тех, кто воспользуется специально организованными автобусами. Билеты можно приобрести на сайте «İticket.az».

Следует отметить, что специальные автобусы для Фестиваля вина и винограда отправятся 13 сентября в 11:30 от остановки Центра Гейдара Алиева.

Обратные рейсы из Шамахы в Баку состоятся 13 и 14 сентября в 20:40.

О Фестивале вина и винограда

Напомним, что Фестиваль вина и винограда был организован впервые в 2019 году. Традиционно он проводится в селе Мейсери Шамахинского района. Основная цель фестиваля – продвижение местного виноградарства и виноделия, а также увеличение экспортного потенциала винодельческой продукции.

Фестиваль вина и винограда играет важную роль в донесении до широкой общественности истории виноградарства и виноделия в Азербайджане и осуществляемой в этой сфере работы.

