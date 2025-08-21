Муж арестованной певицы Раксаны привлечён к следствию

Муж арестованной по обвинению в мошенничестве певицы Раксаны Исмайловой Фазиль Амирасланов был привлечён к следствию.

Ф.Амирасланов приехал в Баку и уже дал показания следствию, сообщает 1news.az со ссылкой на АПА.

Напомним, что 16 августа стало известно о том, что в результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции в Сабунчинском районе столицы на основании жалоб, поступивших от граждан, по подозрению в мошенничестве была задержана певица Раксана Исмайлова.

Отметим, что в ходе расследования было установлено, что Р.Исмайлова путем мошенничества завладела золотыми украшениями двух потерпевших на общую сумму 35 тыс. манатов и денежными средствами в размере 520 тыс. долларов (884 тыс. манатов) - по указанным фактам в Сабунчинском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК Азербайджана, решением суда Р.Исмайлова арестована сроком на 4 месяца.

Читайте по теме:

Новые детали в деле о 520 тыс. долларов: Пользователи соцсетей обсуждают арест Раксаны - ФОТО

Муж арестованной певицы Раксаны попросил помощи у российского посольства - ФОТО

Адвокат Раксаны Исмаиловой прокомментировал видеообращение лица, обвиняющего певицу в мошенничестве