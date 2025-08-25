 Вице-канцлер Германии прибыл с необъявленным визитом в Киев | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Вице-канцлер Германии прибыл с необъявленным визитом в Киев

First News Media11:02 - Сегодня
Вице-канцлер Германии прибыл с необъявленным визитом в Киев

Украина, более трех лет отражающая военное вторжение России, сможет и впредь полагаться на Германию.

С таким заявлением вице-канцлер и министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль выступил в понедельник, 25 августа, по прибытии с необъявленным визитом в Киев.

Президенту России Владимиру Путину «не следует питать иллюзий по поводу того, что наша поддержка Украины может ослабнуть», подчеркнул представитель германского правительства. Берлин по-прежнему является «вторым по величине сторонником Украины в мире и крупнейшим в Европе», добавил вице-канцлер ФРГ.

Три с половиной года в Украине «царят невообразимые страдания, смерть и разрушения», отметил Ларс Клингбайль, отметив, что страна все это время «мужественно и решительно» сопротивляется атакам.

Никто не жаждет мира больше, чем украинцы, указал вице-канцлер ФРГ, добавив, что переговоры о мире «не могут вестись за счет украинского народа».

«Поэтому необходимо прекращение огня. Для обеспечения прочного мира в Украине также необходимы надежные гарантии безопасности. Мы тесно координируем свои действия на международном уровне в этом вопросе. Германия выполнит свои обязательства», - заверил Клингбайль, отметив, что «Россия должна наконец продемонстрировать серьезную заинтересованность в справедливом мире».

«Мы уже обсуждаем перспективы восстановления и перспективы вступления Украины в ЕС», - заявил представитель германского правительства. Для достижения этой цели Киеву крайне необходимо последовательно идти по выбранному пути реформ, пояснил Клингбайль.

Общая сумма поддержки Украины со стороны Германии с 24 февраля 2022 года составила около 50,5 млрд евро, следует из данных Минфина ФРГ. В частности, 5 млрд евро выделено на прием украинских беженцев, 17 млрд евро - на военную поддержку, 6,7 млрд евро - на гражданскую поддержку и еще 1,9 млрд евро - на поддержку бюджета.

В 2024 году объем военной помощи Украине со стороны Германии составил 8 млрд евро. На 2025 год по соответствующей статье предусмотрено выделение 8,3 млрд евро, в 2026-м - 8,537 млрд и еще 8,53 млрд - годом позднее.

Источник: DW

Поделиться:
175

Актуально

Xроника

Упрощены визовые процедуры для лиц, прибывающих в Азербайджан в связи с Формулой 1

Политика

В Баку продолжается суд по делу обвиняемых в военных и других преступлениях

Общество

Фрагменты предположительно человеческих костей обнаружены в Агдере

Общество

Кто возместит ущерб предпринимателям в торговом центре «Садарак»?

В мире

Украина и Литва будут совместно производить «дальнобойные БПЛА»

Эрдоган обсудит с правительством украинское урегулирование

Армянские банки начали собирать «досье» на россиян

Вице-канцлер Германии прибыл с необъявленным визитом в Киев

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Рубио: Путин согласился встретиться с Зеленским

Трамп назвал невозможным возвращение Крыма Украине и вступление Киева в НАТО

Костюм Зеленского стал темой шуток и комплиментов во время встречи в Вашингтоне

Сергей Марков отреагировал на внесение его в реестр иноагентов России - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Теймур Ганифаев стал обладателем одного из главных призов на «Новой волне 2025» - ВИДЕО

Сегодня, 12:20

В Ордубаде на людей упало дерево, есть пострадавшие

Сегодня, 12:13

Сами Юсуф: «Я азербайджанец с британским паспортом» - ВИДЕО

Сегодня, 11:45

Украина и Литва будут совместно производить «дальнобойные БПЛА»

Сегодня, 11:35

В Азербайджане создается информационная система «Цифровое государственное финансирование»

Сегодня, 11:30

В Баку продолжается суд по делу обвиняемых в военных и других преступлениях

Сегодня, 11:25

Упрощены визовые процедуры для лиц, прибывающих в Азербайджан в связи с Формулой 1

Сегодня, 11:22

Эрдоган обсудит с правительством украинское урегулирование

Сегодня, 11:20

Более 3000 мест остались свободными в вузах Азербайджана

Сегодня, 11:15

Фрагменты предположительно человеческих костей обнаружены в Агдере

Сегодня, 11:10

Армянские банки начали собирать «досье» на россиян

Сегодня, 11:06

Вице-канцлер Германии прибыл с необъявленным визитом в Киев

Сегодня, 11:02

Кто возместит ущерб предпринимателям в торговом центре «Садарак»?

Сегодня, 10:50

Министры обороны ЕС обсудят увеличение военной поддержки Украины

Сегодня, 10:35

В Иране надеются на скорые поставки российского газа через Азербайджан

Сегодня, 10:32

В Баку произошла драка между водителем автобуса и пассажиром - ВИДЕО

Сегодня, 10:28

Готовится самый масштабный со времени основания ШОС саммит: что обсудят участники

Сегодня, 10:20

В Габале задержали владельца наркоплантации - ВИДЕО

Сегодня, 10:07

Super Toys прокомментировали пожар в ТЦ «Садарак»

Сегодня, 10:00

Почему Баку затянула пыль и когда это закончится?

Сегодня, 09:40
Все новости
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с основателем и руководителем Restart Initiative Эмином Милли. - Как бы вы кратко сформулировали миссию Restart Initiative? - Мы создаем12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06