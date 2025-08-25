Вице-канцлер Германии прибыл с необъявленным визитом в Киев

Украина, более трех лет отражающая военное вторжение России, сможет и впредь полагаться на Германию.

С таким заявлением вице-канцлер и министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль выступил в понедельник, 25 августа, по прибытии с необъявленным визитом в Киев.

Президенту России Владимиру Путину «не следует питать иллюзий по поводу того, что наша поддержка Украины может ослабнуть», подчеркнул представитель германского правительства. Берлин по-прежнему является «вторым по величине сторонником Украины в мире и крупнейшим в Европе», добавил вице-канцлер ФРГ.

Три с половиной года в Украине «царят невообразимые страдания, смерть и разрушения», отметил Ларс Клингбайль, отметив, что страна все это время «мужественно и решительно» сопротивляется атакам.

Никто не жаждет мира больше, чем украинцы, указал вице-канцлер ФРГ, добавив, что переговоры о мире «не могут вестись за счет украинского народа».

«Поэтому необходимо прекращение огня. Для обеспечения прочного мира в Украине также необходимы надежные гарантии безопасности. Мы тесно координируем свои действия на международном уровне в этом вопросе. Германия выполнит свои обязательства», - заверил Клингбайль, отметив, что «Россия должна наконец продемонстрировать серьезную заинтересованность в справедливом мире».

«Мы уже обсуждаем перспективы восстановления и перспективы вступления Украины в ЕС», - заявил представитель германского правительства. Для достижения этой цели Киеву крайне необходимо последовательно идти по выбранному пути реформ, пояснил Клингбайль.

Общая сумма поддержки Украины со стороны Германии с 24 февраля 2022 года составила около 50,5 млрд евро, следует из данных Минфина ФРГ. В частности, 5 млрд евро выделено на прием украинских беженцев, 17 млрд евро - на военную поддержку, 6,7 млрд евро - на гражданскую поддержку и еще 1,9 млрд евро - на поддержку бюджета.

В 2024 году объем военной помощи Украине со стороны Германии составил 8 млрд евро. На 2025 год по соответствующей статье предусмотрено выделение 8,3 млрд евро, в 2026-м - 8,537 млрд и еще 8,53 млрд - годом позднее.

Источник: DW