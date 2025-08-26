«Здесь, где бы ты ни стоял, все равно виден рай»: Сегодня - День города Лачин

«Сегодня, 26 августа, мы, азербайджанцы, вернулись в город Лачин. Азербайджанская армия дислоцировалась в городе Лачин. Села Забух и Сус взяты под контроль. Поздравляю с этим всех лачинцев и азербайджанский народ. Да здравствует Лачин! Да здравствует Азербайджан!»

Эта радостная весть, которую Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев сообщил азербайджанскому народу 26 августа 2022 года, наполнила сердце каждого из нас неизмеримой гордостью и радостью.

«Здесь, где бы ты ни стоял, все равно виден рай», - и эти слова тоже принадлежат азербайджанскому лидеру, он произнес их, когда 27 мая этого года встречался и беседовал с жителями в городе Лачин.

После освобождения Лачина от оккупации и до настоящего времени туда переселились 936 семей, всего 3 516 человек – эти данные, озвученные на днях спецпредставителем Президента Азербайджанской Республики в Лачине Масимом Мамедовым – не просто цифры. За ними стоит славная история военной и дипломатической Победы Азербайджана, которая, наряду с восстановлением справедливости, стала также символом силы, единства и непоколебимой воли нашего народа. Именно поэтому каждый шаг на родной лачинской земле наполнен особым смыслом и гордостью.

Лачинский район был освобожден политическим путем 1 декабря 2020 года - согласно трехстороннему заявлению, подписанному Президентом Азербайджана, Президентом России и премьер-министром Армении 10 ноября 2020 года. Днем ранее, 9 ноября, села Гюлябирд, Сафийан и Тюркляр Лачинского района были освобождены от оккупации доблестной Азербайджанской армией. А 26 августа 2022 года Вооруженные силы Азербайджана, взяв под контроль город Лачин, села Забух и Сус, полностью положили конец оккупации Лачинского района.

В соответствии с Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева «Об учреждении дней городов по освобожденным от оккупации территориям Азербайджанской Республики», в целях увековечения исторической Победы в Отечественной войне, с 2023 года в нашей стране ежегодно торжественно отмечаются дни освобожденных от оккупации городов.

Низко склоняя голову перед светлой памятью шехидов, отдавших жизни за освобождение родных земель, с чувством бесконечной благодарности нашим героическим воинам, завоевавшим Великую Победу под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, сегодня азербайджанский народ отмечает День города Лачин.

Лачинский район, имеющий большое стратегическое значение, был оккупирован вооруженными силами Армении 18 мая 1992 года. В результате оккупации население района подверглось этническим чисткам, погибло и пропало без вести более 300 военных и гражданских лиц.

Было разграблено и уничтожено 217 учреждений культуры, 101 учебное заведение, 142 учреждения здравоохранения, 462 предприятия торговли, 30 узлов связи, 133 управления и предприятия, пять музыкальных школ, одна школа-интернат, одно среднетехническое профессионально-техническое училище, два автотранспортных и производственных предприятия различного назначения, вандализму подверглись 54 памятника всемирного и более 200 исторических памятников местного значения.

Страна-оккупант Армения, грубо нарушив свои обязательства по Женевским конвенциям, изменила географические названия в Лачинском районе, разграбила природные ресурсы региона и превратила их в источник прибыли, проводила целенаправленную политику заселения, в основном путем размещения здесь беженцев армянского происхождения из Сирии, незаконно занималась измененим демографического состава. Такие действия определяются как военные преступления во всех международных конвенциях, и эти преступления совершались на глазах у мировой общественности.

После освобождения от оккупации Лачин переживает подлинное возрождение: по поручению Президента Ильхама Алиева здесь реализуются широкомасштабные созидательные проекты, направленные на социально-экономическое развитие, процветание этого края и отличающиеся не только высоким качеством, но и утонченным вкусом.

«После того, как мы освободили родные земли от оккупации, я сказал, что Карабах и Восточный Зангезур мы превратим в рай. Если можно описать рай, то сегодня вот он. Живописная природа, величественные горы, прекрасные здания, дома - все создается с большим вкусом, чтобы и люди жили здесь комфортно, и современный облик города Лачин находился на уровне достигнутых Азербайджаном успехов», - подчеркивает Ильхам Алиев. И эти слова главы государства сегодня обретают живое воплощение, превращая Лачин в один из символов возрождения освобожденных земель и триумфа народа-победителя.

Лачин… Он пленяет взор своей изысканной, неповторимой красотой. Природа щедро наделила эту благодатную землю изумрудными лесами, хрустальными реками, величавыми горами.

Но самое главное богатство Лачина – это его люди - такие же свободные духом, смелые, гордые и прекрасные, как сокол, именем которого назван этот удивительный край.

Сегодня они, спустя десятилетия тоски и надежды, со слезами радости и с высоко поднятой головой возвращаются к родным очагам, на землю своих отцов и дедов.

И Лачин, возрождаясь благодаря труду своих истинных хозяев и день за днем становясь все краше, встречает их с распростертыми объятиями.