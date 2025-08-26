Во Франции выросло число случаев лихорадки чикунгунья

Число случаев заболевания лихорадкой чикунгунья на европейской территории Франции достигло в этом году рекорда, заболели свыше 150 человек, сообщил во вторник телеканал BFMTV.

Ранее активное распространение вируса наблюдалось только на заморских территориях Франции, в частности на Майотте и Реюньоне, где была объявлена эпидемия.

В общей сложности 154 случая местной передачи лихорадки было зафиксировано во Франции в этом году, что стало рекордом, передаёт BFMTV.

Основным регионом распространения заболевания стал юг страны, однако вирус также был обнаружен в Эльзасе на северо-востоке и в Аквитании на западе, сообщает телеканал.

Лихорадка чикунгунья передается через укусы комаров. Инкубационный период длится несколько дней.

Лихорадка может сопровождаться высокой температурой, сильными болями в суставах, головной болью, сыпью и тошнотой. Каких-либо специальных противовирусных препаратов против лихорадки нет. Лечение направлено главным образом на облегчение симптомов, включая боль в суставах, с помощью жаропонижающих средств, оптимальных болеутоляющих препаратов и жидкости. В большинстве случаев болезнь не приводит к опасным для жизни осложнениям, однако она может представлять угрозу для пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.

Естественными районами распространения лихорадки чикунгунья считаются тропики Африки, Индии, Юго-Восточной Азии и островов Индийского океана, где сезонные вспышки инфекции фиксируются ежегодно, а также Мексика и Гватемала. В 2005-2006 годах эпидемия этого вируса на французской Майотте затронула 260 тысяч человек, более трети населения острова, свыше 200 человек погибли.

Источник: РИА Новости