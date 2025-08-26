Али Асадов: Подписанный в Вашингтоне документ подчеркивает важность связи между основной частью Азербайджана и Нахчываном

Совместная декларация, подписанная по итогам трехстороннего саммита в Вашингтоне с участием лидеров Азербайджана, США и Армении, демонстрирует, что мирная инициатива, выдвинутая и продвигаемая Азербайджаном на протяжении многих лет, получила широкую международную поддержку и официальное признание.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Али Асадов на специальном заседании правительства, посвященном итогам визита президента в Вашингтон.

"Совместная декларация является не просто документом, завершающим многолетнее вооруженное противостояние двух стран, но и результатом борьбы азербайджанского народа за историческую справедливость, выражением политико-дипломатической силы и международного авторитета нашего государства", - подчеркнул Асадов.

Премьер-министр отметил, что Азербайджан, самостоятельно реализовавший резолюции ООН, которые годами оставались лишь на бумаге, восстановивший справедливость военным путем ценой крови своих шехидов, теперь выступил автором мирного договора с Арменией, поставив политическую точку в конфликте.

"Одно из важнейших положений Совместной декларации касается открытия транспортно-коммуникационных линий в регионе. После Отечественной войны президент Ильхам Алиев неоднократно решительно заявлял, что должен быть обеспечен беспрепятственный наземный проход из основной части Азербайджана в Нахчыванскую АР. Несмотря на все трудности, разногласия и различные позиции, это требование главы государства также было принято армянской стороной", - подчеркнул глава правительства.

Али Асадов добавил, что документ, подписанный в Вашингтоне, четко подчеркивает важность обеспечения беспрепятственной и надежной связи между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой.

"Для этой цели предусмотрена специальная инфраструктурная инициатива, поддерживаемая США – "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP). Это создаст значительные изменения не только для Азербайджана, но и на экономической и геополитической карте всего региона", - отметил премьер.