Азербайджан ждет изменений в Конституции Армении для подписания мирного договора

Азербайджан ожидает внесения изменений в Конституцию Армении и полного устранения территориальных претензий для подписания мирного договора.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на специальном заседании правительства, посвященном итогам визита президента Азербайджана в Вашингтон.

Министр также отметил, что в Совместной декларации, подписанной в Вашингтоне, особо подчёркивается беспрепятственная связь с Нахчываном, являющимся неотъемлемой частью Азербайджана:

«С этой целью Зангезурский коридор (дорога Трампа), который будет реализован через территорию Армении, обеспечит внутреннее единство Азербайджана и региональную экономическую интеграцию. Этот проект также расширит возможности региональной торговли и транспорта».