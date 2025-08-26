 Азербайджан ждет изменений в Конституции Армении для подписания мирного договора | 1news.az | Новости
Политика

Азербайджан ждет изменений в Конституции Армении для подписания мирного договора

First News Media16:05 - Сегодня
Азербайджан ожидает внесения изменений в Конституцию Армении и полного устранения территориальных претензий для подписания мирного договора.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на специальном заседании правительства, посвященном итогам визита президента Азербайджана в Вашингтон.

Министр также отметил, что в Совместной декларации, подписанной в Вашингтоне, особо подчёркивается беспрепятственная связь с Нахчываном, являющимся неотъемлемой частью Азербайджана:

«С этой целью Зангезурский коридор (дорога Трампа), который будет реализован через территорию Армении, обеспечит внутреннее единство Азербайджана и региональную экономическую интеграцию. Этот проект также расширит возможности региональной торговли и транспорта».

