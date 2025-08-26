Бакметрополитен будет работать в усиленном режиме в связи с матчем «Карабаха» в Лиге чемпионов УЕФА

Закрытое акционерное общество «Бакинский метрополитен» 27 августа в связи с матчем футбольного клуба «Карабах» в Лиге чемпионов УЕФА будет работать в усиленном режиме.

Как сообщили в ЗАО, особенно будут усилены контрольные механизмы на станциях «Гянджлик», расположенной вблизи Республиканского стадиона имени Тофига Бахрамова, а также «28 Мая» и «Нариманов».

«В соответствии с соответствующим оперативным планом столичной подземки на этих станциях будет составлен график дежурств. Для направления болельщиков, следующих на арену, и удобного определения ими маршрута будет привлечена дополнительная рабочая сила. Движение поездов будет организовано в соответствии с летним графиком. В случае необходимости к выпуску на линию будут готовы резервные вагоны. Также отметим, что в случае продолжения встречи в дополнительное время для обеспечения удобного возвращения болельщиков к месту назначения предусмотрено продление времени работы метрополитена», - говорится в сообщении структуры.