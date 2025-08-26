Посол Израиля высказался о военном сотрудничестве с Азербайджаном

Военное сотрудничество Израиля с Азербайджаном находится на очень хорошем уровне и развивается.

Об этом в интервью АПА заявил новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол Государства Израиль в Азербайджане Ронен Краус.

Дипломат отметил, что сотрудничество между двумя странами в военной сфере также достаточно развито: «Я не буду особо затрагивать эту тему, но могу сказать, что наше военное сотрудничество находится на очень хорошем уровне и развивается. Верю, что эти отношения будут продолжаться еще долгие годы».