В России решили продлить полный запрет экспорта топлива

First News Media09:18 - Сегодня
В России решили продлить полный запрет экспорта топлива

Правительство России приняло решение продлить действующий запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, об этом было заявлено на заседании штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, который провел вице-премьер России Александр Новак, сообщили в кабмине.

"В настоящее время действует запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, который будет продлен", - говорится в сообщении правительства.

На совещании штаба неделю назад Новак поддержал позицию Минэнерго продлить запрет экспорта бензина для производителей на сентябрь, а для непроизводителей - до конца октября. Также нефтяным компаниям рекомендовано поддерживать достаточные объемы поставок на внутренний рынок и воздержаться от взаимных закупок на бирже.

