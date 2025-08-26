Армянский военнослужащий получил огнестрельное ранение

Армянский военнослужащий доставлен с огнестрельным ранением в Центральный клинический госпиталь, где ему была проведена операция.

Сейчас он находится под наблюдением врачей, его жизни ничего не угрожает, сообщили в Министерстве обороны.

Между тем, по информации сайта криминальной хроники Shamshyan.com, инцидент произошел на одной из позиций в Гегаркуникской области. При каких обстоятельствах солдат получил ранение, пока неизвестно.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.