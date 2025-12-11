Неосторожность водителя, возвращавшегося с похорон сестры, оборвала жизнь его другой сестры

Житель Лерикского района Акиф Агаджанов, возвращаясь из столицы на автомобиле марки «ВАЗ 2121» с похорон своей сестры, встретил односельчан, чьи транспортные средства вышли из строя и остались на дороге, говорится в сообщении Главного управления Государственной дорожной полиции.

Вскоре после того, как А.Агаджанов остановился, чтобы помочь, и подошел к своим односельчанам, автомобиль, который он оставил на подъеме в горной местности, начал двигаться назад, съехал с дороги и скатился в овраг. В результате находившаяся в автомобиле сестра водителя скончалась от полученных травм на месте происшествия.

Хотя на первый взгляд это похоже на несчастный случай, возникновение таких вопросов, как: были ли предприняты необходимые меры безопасности в отношении автомобиля, остановленного в горной местности; был ли двигатель в заведенном или заглушенном состоянии; был ли задействован стояночный тормоз; и вообще, находилась ли эта система и автомобиль в исправном состоянии, — создает вероятность того, что инцидент произошел по неосторожности.

Главное управление Государственной дорожной полиции, доводя до сведения водителей подробности этого дорожно-транспортного происшествия, обернувшегося трагедией для одной семьи, еще раз призывает их сделать правильные выводы из этого горького опыта и безусловно соблюдать правила безопасности.

«Не будем забывать, что даже самый незначительный момент, к которому водитель отнесся небрежно, может создать большие риски в момент опасности!» - говорится в сообщении.